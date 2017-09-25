DÜNYACA ÜNLÜ YAZARLAR, ROMANLARINDA TÜRKİYE'NİN TURİSTİK MERKEZLERİNİ YAZACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizme canlılık getirmek için harekete geçti. Bakanlık, Türkiye'nin önemli turistik merkezlerini dünyaca ünlü yazarların kalemiyle romanlara taşıyacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni hamlelerle turizmde ses getirmeye hazırlanıyor. 2023 hedefleri doğrultusunda turizm vizyonunu yazan bakanlık, Türkiye'nin önemli turistik merkezlerini dünyaca ünlü yazarların kalemiyle romanlara taşıyacak. Dünyada ses getiren projelere imza atmış yönetmen ve yapımcılar da davet edilerek Hollywood standartlarında film ve dizilere Türkiye'nin ev sahipliği yapması sağlanacak.
KAPADOKYA'DA YAZARLAR EVİ AÇILACAK
Turizmde ilk hamle Kapadokya olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyaca ünlü yazarları Türkiye'ye davet etmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin turizmdeki gözdesi Kapadokya'ya kurulacak 'Yazarlar Evi' projesiyle birlikte başta Dan Brown, Adam Fawer ve ünlü Japon yazar Haruki Murakami olmak üzere birçok ünlü isim Kapadokya'daki 'Yazarlar Evi'nde ağırlanacak. Ünlü yazarlar romanlarında Türkiye'nin kültür ve turizm değerlerini okuyucuya aktararak Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedefleri doğrultusunda tanıtımını yapacak. Bakanlık ayrıca, bölgeye büyük bir film platosu kurulması için de kolları sıvadı. Dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcılar da Kapadokya'ya davet edilerek Hollywood standartlarında dizi ve filmlere Türkiye'nin ev sahipliği yapması sağlanacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar