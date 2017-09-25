Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Dünyaca Ünlü Yazarlar, Romanlarında Türkiye'nin Turistik Merkezlerini Yazacak

DÜNYACA ÜNLÜ YAZARLAR, ROMANLARINDA TÜRKİYE'NİN TURİSTİK MERKEZLERİNİ YAZACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizme canlılık getirmek için harekete geçti. Bakanlık, Türkiye'nin önemli turistik merkezlerini dünyaca ünlü yazarların kalemiyle romanlara taşıyacak.

Tarih : 25 Eylül 2017, 10:40
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Yazarlar, Romanlarında Türkiye'nin Turistik Merkezlerini Yazacak(7/10)3

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni hamlelerle turizmde ses getirmeye hazırlanıyor. 2023 hedefleri doğrultusunda turizm vizyonunu yazan bakanlık, Türkiye'nin önemli turistik merkezlerini dünyaca ünlü yazarların kalemiyle romanlara taşıyacak. Dünyada ses getiren projelere imza atmış yönetmen ve yapımcılar da davet edilerek Hollywood standartlarında film ve dizilere Türkiye'nin ev sahipliği yapması sağlanacak.

KAPADOKYA'DA YAZARLAR EVİ AÇILACAK

Turizmde ilk hamle Kapadokya olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyaca ünlü yazarları Türkiye'ye davet etmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin turizmdeki gözdesi Kapadokya'ya kurulacak 'Yazarlar Evi' projesiyle birlikte başta Dan Brown, Adam Fawer ve ünlü Japon yazar Haruki Murakami olmak üzere birçok ünlü isim Kapadokya'daki 'Yazarlar Evi'nde ağırlanacak. Ünlü yazarlar romanlarında Türkiye'nin kültür ve turizm değerlerini okuyucuya aktararak Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedefleri doğrultusunda tanıtımını yapacak. Bakanlık ayrıca, bölgeye büyük bir film platosu kurulması için de kolları sıvadı. Dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcılar da Kapadokya'ya davet edilerek Hollywood standartlarında dizi ve filmlere Türkiye'nin ev sahipliği yapması sağlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünyaca  Ünlü  Yazarlar  Romanlarında  Türkiye  Nin  Turistik  Merkezlerini  Yazacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER