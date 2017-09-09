DÜNYANIN EKSENİNİ KAYDIRAN ŞİDDETLİ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 61'E YÜKSELDİ
Meksika'daki meydana gelen 8.1'lik depremin ardından ölü sayısı 61'e yükseldi. 50 milyon kişi tarafından hissedilen depremin ardından 8 ayrı ülkede tsunami alarmı verilmişti.
YÜZYILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMİ
Meksiko ve Guatemala'da hissedilen ve Meksika'nın güney kıyısını vuran 8.1 şiddetindeki depremin ardından Katia Kasırgası da ülkenin doğusunu vurdu. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto, ülke genelinde 50 milyon kişi tarafından hissedilen depremin yüz yıl içindeki en şiddetli deprem olduğunu söyledi.
61 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, twitter hesabından yaptığı açıklamada Oaxaca eyaletinde 45 kişinin Chiapas eyaletinde 10 kişinin, Tabasco'da ise 3 kişinin öldüğünü söyledi. Depremde toplam ölü sayısının ise 61 olduğu açıklandı. Depremden en çok etkilenen Chiapas ve Oaxaca eyaletlerinin ülkenin en fakir bölgeleri olduğu belirtildi.
Eylül 1985'de meydana gelen 8.0 şiddetindeki depremde Meksiko City civarında 9 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.
Şiddetli depremin ardından birçok binada ağır hasar oluştu:
Kaynak: haberinburada
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