Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım

Dünyanın En Geniş Uçağını, Dünyanın En Genç Kadın Pilotu Kullanıyor

DÜNYANIN EN GENİŞ UÇAĞINI, DÜNYANIN EN GENÇ KADIN PİLOTU KULLANIYOR

Dünyanın en geniş uçağı Boeing777'nin pilotu olan 30 yaşındaki Hintli genç kadın, pek çok zorlukla mücadele etiğini anlatıyor.

Tarih : 06 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Dünyanın En Geniş Uçağını, Dünyanın En Genç Kadın Pilotu Kullanıyor(7/10)3

Çocukluğundan beri pilot olmak isteyen Anny Divya (30) genç ve hırslı bir Hintli genç kadın. Öyle ki dünyanın en geniş çift motorlu jetinin en genç pilotu olmadan önce pek çok zorluğun üstesinden geldiğini anlatıyor.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Anny, "pilot olmak çocukluk hayalimdi" diyor. 17 yaşındayken Hindistan'da ünlü bir uçuş akademisine kayıt olmuş.

"PEK ÇOK ZORLUKLA MÜCADELE ETTİM"

"Benim için çok zorlayıcıydı. dil problemi, kültürel farklılıklar, para problemleri ve havacılıkla ilgili hiçbir şey bilmemek gibi engellerle karşılaştım ki bunlar karşılaştığım zorluklardan sadece bazıları.

Hayallerine adım adım yaklaşan genç kadın ailesine verdiği destekten dolayı teşekkür borçlu olduğunu söylüyor;

"Başlangıçta kendimi çok kötü ve korkmuş hissettim ancak sonrasında ailemin desteği ve öğretmenlerimin yardımıyla bunların üstesinden geldim. Hepsinden de önemlisi başarı azmi neyi yanlış yaptığımı ve nasıl düzeltebileceğime odaklanmamı sağladı. Zamanla eğitimimi bitirdim ve işi kaptım!"

KULLANDIĞI UÇAĞA DAHA ÖNCE YOLCU OLARAK BİLE BİNMEMİŞ

İşin komik tarafı daha önce böyle bir uçakta yolcu olarak bile uçmamış olan Divya, 27 aylık eğitim sonrasında dünyanın en geniş uçağı olan boeing 777 nin kaptanı haline geldi.

YOLCULAR HEM ŞAŞIRIYOR HEM TEBRİK EDİYOR

Yolcuların kendisini görünce odlukça şaşırdığını anlatan Divya, "Karşılarında bu kadar genç bir pilot görmeyi beklemeyen yolcular oldukça şaşırıyorlar. Bazıları benim elimi sıkarak tebrik bile ediyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünyanın  En  Geniş  Uçağını  Dünyanın  En  Genç  Kadın  Pilotu  Kullanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER