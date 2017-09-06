Dünyanın en geniş uçağı Boeing777'nin pilotu olan 30 yaşındaki Hintli genç kadın, pek çok zorlukla mücadele etiğini anlatıyor.

Çocukluğundan beri pilot olmak isteyen Anny Divya (30) genç ve hırslı bir Hintli genç kadın. Öyle ki dünyanın en geniş çift motorlu jetinin en genç pilotu olmadan önce pek çok zorluğun üstesinden geldiğini anlatıyor.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Anny, "pilot olmak çocukluk hayalimdi" diyor. 17 yaşındayken Hindistan'da ünlü bir uçuş akademisine kayıt olmuş.

"PEK ÇOK ZORLUKLA MÜCADELE ETTİM"

"Benim için çok zorlayıcıydı. dil problemi, kültürel farklılıklar, para problemleri ve havacılıkla ilgili hiçbir şey bilmemek gibi engellerle karşılaştım ki bunlar karşılaştığım zorluklardan sadece bazıları.

Hayallerine adım adım yaklaşan genç kadın ailesine verdiği destekten dolayı teşekkür borçlu olduğunu söylüyor;

"Başlangıçta kendimi çok kötü ve korkmuş hissettim ancak sonrasında ailemin desteği ve öğretmenlerimin yardımıyla bunların üstesinden geldim. Hepsinden de önemlisi başarı azmi neyi yanlış yaptığımı ve nasıl düzeltebileceğime odaklanmamı sağladı. Zamanla eğitimimi bitirdim ve işi kaptım!"

KULLANDIĞI UÇAĞA DAHA ÖNCE YOLCU OLARAK BİLE BİNMEMİŞ

İşin komik tarafı daha önce böyle bir uçakta yolcu olarak bile uçmamış olan Divya, 27 aylık eğitim sonrasında dünyanın en geniş uçağı olan boeing 777 nin kaptanı haline geldi.

YOLCULAR HEM ŞAŞIRIYOR HEM TEBRİK EDİYOR

Yolcuların kendisini görünce odlukça şaşırdığını anlatan Divya, "Karşılarında bu kadar genç bir pilot görmeyi beklemeyen yolcular oldukça şaşırıyorlar. Bazıları benim elimi sıkarak tebrik bile ediyor."

Kaynak: haberinburada