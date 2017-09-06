DÜNYANIN EN GENİŞ UÇAĞINI, DÜNYANIN EN GENÇ KADIN PİLOTU KULLANIYOR
Dünyanın en geniş uçağı Boeing777'nin pilotu olan 30 yaşındaki Hintli genç kadın, pek çok zorlukla mücadele etiğini anlatıyor.
Çocukluğundan beri pilot olmak isteyen Anny Divya (30) genç ve hırslı bir Hintli genç kadın. Öyle ki dünyanın en geniş çift motorlu jetinin en genç pilotu olmadan önce pek çok zorluğun üstesinden geldiğini anlatıyor.
"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"
Anny, "pilot olmak çocukluk hayalimdi" diyor. 17 yaşındayken Hindistan'da ünlü bir uçuş akademisine kayıt olmuş.
"PEK ÇOK ZORLUKLA MÜCADELE ETTİM"
"Benim için çok zorlayıcıydı. dil problemi, kültürel farklılıklar, para problemleri ve havacılıkla ilgili hiçbir şey bilmemek gibi engellerle karşılaştım ki bunlar karşılaştığım zorluklardan sadece bazıları.
Hayallerine adım adım yaklaşan genç kadın ailesine verdiği destekten dolayı teşekkür borçlu olduğunu söylüyor;
"Başlangıçta kendimi çok kötü ve korkmuş hissettim ancak sonrasında ailemin desteği ve öğretmenlerimin yardımıyla bunların üstesinden geldim. Hepsinden de önemlisi başarı azmi neyi yanlış yaptığımı ve nasıl düzeltebileceğime odaklanmamı sağladı. Zamanla eğitimimi bitirdim ve işi kaptım!"
KULLANDIĞI UÇAĞA DAHA ÖNCE YOLCU OLARAK BİLE BİNMEMİŞ
İşin komik tarafı daha önce böyle bir uçakta yolcu olarak bile uçmamış olan Divya, 27 aylık eğitim sonrasında dünyanın en geniş uçağı olan boeing 777 nin kaptanı haline geldi.
YOLCULAR HEM ŞAŞIRIYOR HEM TEBRİK EDİYOR
Yolcuların kendisini görünce odlukça şaşırdığını anlatan Divya, "Karşılarında bu kadar genç bir pilot görmeyi beklemeyen yolcular oldukça şaşırıyorlar. Bazıları benim elimi sıkarak tebrik bile ediyor."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
- Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
- İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar