DÜNYANIN EN PAHALI SAVUNMA OYUNCUSU MENDY, SAKATLIĞI NEDENİYLE 9 AY OYNAYAMAYACAK
Dünyanın en pahalı savunma oyuncusu olarak tarihe geçen Manchester City'li Benjamin Mendy, sakatlığı nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalacak.
Premier Lig devi Manchester City'nin Fransız ekibi Monaco'dan 52 milyon Pound'a transfer ettiği Benjamin Mendy'den kötü haber geldi.
Futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu olarak kayıtlara geçen Mendy'nin sahalardan 9 ay uzak kalacağı öğrenildi.
"DÜNYANIN EN İYİ SOL BEKİ OLABİLİRİM" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, ' 'Manchester City'de dünyanın en iyi sol bekine dönüşebilirim. Önümde uzun bir yol var. Neden olmasın ki? Her şey çalışmaya bağlı. Bu sezondan beklentim, City ile birkaç kupa kazanmak. Burada, Avrupa'nın en büyük projelerinden birinin içindeyim. Kulüp için tarih yazmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı...
Kaynak: haberinburada
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