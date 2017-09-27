Dünyanın en pinti kadını, iyi mesleğine rağmen çöpten besleniyor, iç çamaşırı dahi almıyor.

8 YILDIR TEK GİYSİ ALMAMIŞ

Dünyanın en pinti kadını Kate Hashimoto çamaşırhaneye 3 yıl önce gittiğini hatta 8 yıldır tek giysi almadığını söylüyor. Bununla gurur duyan kadın tuvalet kagıdı gibi tek kullanımlık ürünleri de asla kullanmıyor çünkü maddi ziyan olarak görüyor.

GÜNDÜZ FİNANS MÜDÜRÜ, AKŞAM ÇÖPÇÜ

Gündüzleri finans müdürü akşamları çöp toplayıcısı olan Hashimoto, New York'ta yaşıyor. Üniversiteden sonra işini kaybettiğini ve tutumlu olmayı öğrendiğini söyleyen Hashimoto, "yaşamanın en iyi yolunun harcamaları en aza indirmek olduğunu gördüm" diyor.

"TAKAS PAZARINA GİDİYORUM, KAĞIT HAVLUYU DEFALARCA KULLANIYORUM"

Hashimoto kendisini şöyle anlatıyor, "Genellikle hiç para harcamamaya çalışıyorum. Bir şeye ihtiyacım varsa takas pazarına gidiyorum. Umumi tuvalette kağıt havlu kullanıyorsam atmıyorum. Defalarca kullanıyorum. Hayatımda hiç mobilya almadım, çöpten topluyorum.Sadece mobilyadan 2 bin dolar tasarruf ettim. Temel harcamalara ayda sadece 200 dolar harcıyorum. Kendi evim var. Aylık olarak tek giderim emlak vergisi ve aidat."

BULAŞIK MAKİNESİNİ DEPO YAPMIŞ

Çöpten bulduğu yoga minderlerini yatak yapan pinti kadın, bulaşık makinesi elektrik ve su harcadığı için de depo olarak kullanıyor. Hashimoto, "ocak gazını da kapattım çünkü aylık ücret alıyorlar ve ben az yemek yapıyorum."

TUVALET KAĞIDI KULLANMIYORUM

Hashimato, kendisiyle ilgili "En son giysimi alalı 8 yıl oldu. İç çamaşır mı ise 1998'de aldım. Giysilerim kirlendiğinde duş alırken yıkıyorum." diyor ve ekliyor; "Bakım ürünü olarak bedava promosyonları kullanıyorum. Tuvalet kağıdı kullanmıyorum. Tek atımlık ürünler, para ziyanı. Onun yerine suyla yıkıyorum."

"2 YILDIR DÜZENLİ OLARAK ÇÖPTEN BESLENİYORUM"

Pinti kadın, "Yiyecek alma derdim de yok. 2 yıldır düzenli olarak çöpten topladığım yiyecekleri yiyorum." diyor.

Kaynak: haberinburada