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DÜNYANIN EN UZUN İNSANI MARDİNLİ SULTAN KÖSEN GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ


Dünyanın En Uzun İnsanı Mardinli Sultan Kösen Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi
Tarih : 06 Eylül 2017, 22:00
Puan Ver : Dünyanın En Uzun İnsanı Mardinli Sultan Kösen Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi(10/10)6

Mardinli Sultan Kösem, 2 metre 51 santimmetrelik boyu, 27.5 santimmetrelik elleri ve 36.5 santimmetrelik ayaklarıyla Guinnes Rekokorlar Kitabı'nın 2018 kataloğunda yer aldı. Kösem, kendisine ayrılan 2 sayfa ile kitapta en çok yer verilen isim oldu.

MARDİN TABLOSU ÖNÜNDE KİTABI İMZALADI

Dünya'nın en uzun insanı Sultan Kösen, merkezi İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Guinness'ten gönderilen 2018 Guinness Rekorlar Kitabı'nı inceledi. Mardin'in tanıtımına sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı katkılarla da bilinen Sultan Kösen, Mardin tablosunu arkasına alarak Rekorlar Kitabı'nı imzaladı.

KİTAPTA 2 SAYFA AYRILDI

2 metre 51 santimmetre boyu ile dünyanın en uzun insanı olan, 27.5 santimmetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36.5 santimmetre ile de en büyük ayaklarına sahip 35 yaşındaki Sultan Kösem, kitapta kendisine en fazla yer verilen rekortmen olarak da dikkat çekti. Diğer rekortmenlere yarım veya en fazla bir safya ayrılırken, Sultan Kösen'e 2 sayfa ayrıldığı görüldü.

"GELDİĞİM TOPLUMU UNUTMUYORUM"

Bu yıl 63'üncüsü sayısı piyasaya sürülecek olan 2018 Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç 4 bini aşkın rekorun yer aldığı belirtildi. Bir Mardinli olarak Dünya'nın en merak uyandıran kitabında yer almanın kendisi ve yaşadığı toplum için bir gurur olduğunu belirten Sultan Kösen, "Mardinli Sultan Kösen olarak Dünya'nın yaşayan en uzun insanı olarak biliniyorum. Ancak aynı zamanda en büyük el ve ayağına da sahip bir Mardinli olarak kitapta yer alıyorum. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan kitabı imzalarken geldiğim toplumu ve yaşadığım toplumu da unutmuyorum. Mardinli Sultan Kösen olarak, Mardin'in tablosu ve siluetinin önünde kitabı imzalıyorum. Mardin bizim için en büyük değerdir. Bu değeri hep birlikte korumamız ve gelecek nesillere güzel bir miras olarak bırakmamız gerekiyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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