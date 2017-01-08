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dünyanın ilk global 5g modemi intel tarafından tanıtıldı

DÜNYANIN İLK GLOBAL 5G MODEMİ İNTEL TARAFINDAN TANITILDI

Dünyanın ilk global 5G modemi CES 2017'de Intel tarafından tanıtıldı. Intel dünya çapında herkesin 5G kurulumunda bu yeni ürünü kullanmasını amaçlıyor.

Tarih : 08 Ocak 2017, 18:19
Puan Ver : Dünyanın İlk Global 5G Modemi İntel Tarafından Tanıtıldı(9/10)6


Intel, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017 fuarında dünyanın ilk global 5G modemi için tanıtım düzenledi. Yeni 5G modelinin sektör için bir mihenk taşı olduğunu belirten Intel, bu ürünün tüm dünyada şirketlerin 5G kurulumu için aynı cihazı kullanabilmesine olanak tanıyacağını iddia ediyor. Intel bu sayede şirketlerin 5G uyumlu cihazları daha hızlı geliştirebilmesini hedefliyor.



Intel'in yeni 5G modeminde 6GHz altı ve mmWave özelliklerine sahip yeni bir 5G alıcıya sahip. Ayrıca Intel'in 3GPP 5G NR adını verdiği, düşük ağ bekleme süreleri ve gelişmiş kodlama özelliklerine sahip bir teknolojisi de cihaza güç veriyor.



 



Intel, 5G global modemlerinin 5G denemeleri yapan şirketler tarafından ilgi görmesini bekliyor. Intel, 5G ağ teknolojisinin sürücüsüz araçlardan, acil durumları tespit edip yardıma giden drone'lara ve tamamen akıllı şehirlerin kurulmasına kadar bir çok alanda çok büyük bir potansiyeli ortaya çıkaracağına inanıyor.








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