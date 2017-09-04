DÜŞMAN KARDEŞ, KILICINI ÇEKTİ: KUZEY KORE İLE DİYALOG BİTTİ, ASKERİ SEÇENEKLER MASADA
Güney Kore Ulusal Güvenlik Bakanı Song Yong-Mu, Kuzey Kore'yle nükleer kriz konusunda diyalog yerine, askeri seçeneklere ve cezalandırmaya odaklanma kararı aldıklarını açıkladı.
Kuzey Kore'nin altıncı nükleer denemesinin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi'nin dünkü toplantısında alınan karar, kamuoyuna açıklandı.
"KUZEY KORE'YE BASKI ARTIRILSIN"
Güney Kore Cumhurbaşkanı Mun Jae-in, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşerek, Kuzey Kore kendi isteğiyle diyalog masasına gelene dek baskının artırılması çağrısı yaptı.
"DİYALOG YERİNE CEZAYI ARTIRACAĞIZ"
Ulusal Güvenlik Bakanı Song Yong-Mu, "(Kuze Kore'nin) nükleer denemeleri göz önüne alındığında, hükümetimizin gitmesi gerektiği yolun, Berlin İnisiyatifi veya diyalog yerine, cezayı artırmak olduğu yönünde fikirler beyan edildi." diye konuştu.
MÜZAKERE SEÇENEĞİ ASKIYA ALINACAK
Buna göre, Berlin İnisiyatifi gereğince insani ve askeri konularda müzakereler yapılması seçeneği askıya alınacak.
"ABD'DEN GÜVENLİK DESTEĞİ" İSTEDİK
Bakan Song, parlamentoda yaptığı açıklamada ayrıca, geçen haftaki Washington ziyareti sırasında bu konuyu görüştüğünü, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılık amacıyla ABD'den uçak gemisi, nükleer denizaltı ve bombardıman uçağı gibi stratejik birimlerin bölgeye konuşlandırılmasını istediğini aktardı.
TOKYO VE SEUL YÖNETİMLERİ: DAHA GÜÇLÜ YAPTIRIM
Güney Kore Cumhurbaşkanı Mun Jae-in ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe Kuzey Kore krizini görüşerek, güçlü baskı ve en üst düzey yaptırım konusunda uzlaştı.
"KUZEY KORE'YE KARŞI ABD İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ADIM ATILACAK"
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mun ve Abe'nin yirmi dakikalık telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin son gerçekleştirdiği nükleer denemelere karşı önlemlerin derinlemesine görüşüldüğü ve adımların ABD ile yakın işbirliği içinde atılacağı belirtildi.
"KUZEY KORE'YE BASKI VE YAPTIRIM ARTIRILACAK"
Japonya ve Güney Kore taraflarının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından daha güçlü yaptırımlar uygulanmasını için teşebbüslerde bulunmaya karar verdikleri, bildirilen açıklamada, Mun'un Abe'ye, Kuzey Kore kendi isteğiyle diyalog masasına gelene kadar baskı ve yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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