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E-5'te zincirleme kaza: 3 yaralı!

E-5'TE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI!

E-5 Otoyolu Mecidiyeköy mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : E-5'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı!(10/10)6

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevki Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Trafik akışı 1 şeritten sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

AYRINTILR GELİYOR...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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