ECE GÜRSEL: SPERM BANKASINDAN ÇOCUK SAHİBİ OLABİLİRİM
Bir dönem verdiği çıplak fotoğraflarla adından söz ettiren Ece Gürsel, "Ya resmi nikahlı kocamdan olacak çocuk ya da sperm bankasından. Öyle imam nikahı falan kabul etmem" dedi.
Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Ece Gürsel "Evlenmeden çocuk sahibi olur musunuz?" sorusuna "Hayır, o olmaz. Ya resmi nikahlı kocamdan olacak çocuk ya da sperm bankasından. Öyle imam nikahı falan kabul etmem" cevabını verdi.
TEK GECELİK İLİŞKİ SORUSUNA CEVAP
"Hep uzun mu sürmüştür ilişkileriniz? Hiç tek gecelik var mı?" sorusuna da cevap veren Gürsel, "Hayır yok. En kısası iki yıl, en uzunu dokuz yıl. Bazen "Üç ay sürdü" diyorlar ya, nasıl yani deyip kalıyorum. Adamlar beni güçlü buldukları için devam ettiler" dedi.
Ece Gürsel'in Instagram paylaşımlarından bazıları;
Kaynak: haberinburada
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