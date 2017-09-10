Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor

Ece Gürsel: Sperm Bankasından Çocuk Sahibi Olabilirim

ECE GÜRSEL: SPERM BANKASINDAN ÇOCUK SAHİBİ OLABİLİRİM

Bir dönem verdiği çıplak fotoğraflarla adından söz ettiren Ece Gürsel, "Ya resmi nikahlı kocamdan olacak çocuk ya da sperm bankasından. Öyle imam nikahı falan kabul etmem" dedi.

Tarih : 10 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Ece Gürsel: Sperm Bankasından Çocuk Sahibi Olabilirim(10/10)6

Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Ece Gürsel "Evlenmeden çocuk sahibi olur musunuz?" sorusuna "Hayır, o olmaz. Ya resmi nikahlı kocamdan olacak çocuk ya da sperm bankasından. Öyle imam nikahı falan kabul etmem" cevabını verdi.

TEK GECELİK İLİŞKİ SORUSUNA CEVAP

"Hep uzun mu sürmüştür ilişkileriniz? Hiç tek gecelik var mı?" sorusuna da cevap veren Gürsel, "Hayır yok. En kısası iki yıl, en uzunu dokuz yıl. Bazen "Üç ay sürdü" diyorlar ya, nasıl yani deyip kalıyorum. Adamlar beni güçlü buldukları için devam ettiler" dedi.

Ece Gürsel'in Instagram paylaşımlarından bazıları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ece  Gürsel  Sperm  Bankasından  Çocuk  Sahibi  Olabilirim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER