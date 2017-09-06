Eda Erol ve Alişan'ın, Esra Erol'un yeni programı için kurgu gereği ayrıldığını ima eden Nur Yerlitaş'a Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den "O katanayı Allah'a" emanet ediyorum" cevabı geldi.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Instagram hesabından Alişan ve Eda Erol'un ayrılığıyla ilgili "Alişan ayrılmış üzülmeyelim. Baldızı programında barıştırır. Ahahha reyting..." yorumunu yaptı.

YENİ PROGRAM İÇİN AYRILDIKLARINI İMA ETTİ

Nur Yerlitaş, yaptığı bu yorumla ayrılığı ti'ye alıp, Eda Erol'un, ablası Esra Erol'un programı için kurgu gereği Alişan'la ayrıldığını ima etti. Zira, izdivaç programı yayından kaldırılan Esra Erol, küsleri barıştıracağı yeni programıyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yerlitaş'ın imasına göre Eda Erol, ayrıldığı nişanlısı Alişan'la, ablası Esra Erol'un programında barışacak ve reyting rekorları kırılacak.

"O KATANAYI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

İşte bu imalar, Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i çileden çıkardı. Özbir, Nur Yerlitaş'ın imalarını hatırlatan bir takipçisine Instagram üzerinden "O katanayı Allah'a havale ediyorum" cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada