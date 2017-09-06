Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu

Eda Erol ile Alişan Ayrılığına Kurgu Diyen Nurella'ya Sert Yanıt: Katana

EDA EROL İLE ALİŞAN AYRILIĞINA KURGU DİYEN NURELLA'YA SERT YANIT: KATANA

Eda Erol ve Alişan'ın, Esra Erol'un yeni programı için kurgu gereği ayrıldığını ima eden Nur Yerlitaş'a Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den "O katanayı Allah'a" emanet ediyorum" cevabı geldi.

Tarih : 06 Eylül 2017, 00:50
Puan Ver : Eda Erol İle Alişan Ayrılığına Kurgu Diyen Nurella'ya Sert Yanıt: Katana(6/10)2

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Instagram hesabından Alişan ve Eda Erol'un ayrılığıyla ilgili "Alişan ayrılmış üzülmeyelim. Baldızı programında barıştırır. Ahahha reyting..." yorumunu yaptı.

YENİ PROGRAM İÇİN AYRILDIKLARINI İMA ETTİ

Nur Yerlitaş, yaptığı bu yorumla ayrılığı ti'ye alıp, Eda Erol'un, ablası Esra Erol'un programı için kurgu gereği Alişan'la ayrıldığını ima etti. Zira, izdivaç programı yayından kaldırılan Esra Erol, küsleri barıştıracağı yeni programıyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yerlitaş'ın imasına göre Eda Erol, ayrıldığı nişanlısı Alişan'la, ablası Esra Erol'un programında barışacak ve reyting rekorları kırılacak.

"O KATANAYI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

İşte bu imalar, Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i çileden çıkardı. Özbir, Nur Yerlitaş'ın imalarını hatırlatan bir takipçisine Instagram üzerinden "O katanayı Allah'a havale ediyorum" cevabını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eda  Erol  İle  Alişan  Ayrılığına  Kurgu  Diyen  Nurella  Ya  Sert  Yanıt  
Katana    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER