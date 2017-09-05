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Eda Erol ve Alişan ayrıldı!

EDA EROL VE ALİŞAN AYRILDI!

Eda Erol nişanlısı Alişan'dan ayrıldı. Erol ayrılığı "Çok değerli nişanlımla yollarımızı medeni iki insan gibi ayırdık." sözleriyle takipçilerine duyurdu.

Tarih : 05 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Eda Erol Ve Alişan Ayrıldı!(9/10)5

Esara Erol'un kardeşi Eda Erol'un Instagram hesabından, Haziran ayında nişanlandığı Alişan'la ilişkilerinin bittiğini duyuran bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Çok değerli nişanlımla yollarımızı medeni iki insan gibi ayırdık. Herşey için çok teşekkür ederim." denildi.



DİĞER HESAPLARINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI



Öte yandan Eda Erol'un takipçileri paylaşımın altına yaptıkları yorumlarla hesabın çalınmış olduğunu iddia ettiler. Konuyla ilgili Eda Erol'un diğer sosyal paylaşım hesaplarından bir açıklama yapılmadı.



ALİŞAN'DAN YORUM GELMEDİ



Alişan'ın sosyal paylaşım hesaplarından ise, Eda Erol'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgili olumlu ya da olumsuz bir yorum yapılmadı. İki isimden de başka açıklama gelmemesi ayrılık haberini güçlendirdi.



İşte Eda Erol'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım:






 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eda  Erol  Ve  Alişan  Ayrıldı    haber

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