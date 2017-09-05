EDA EROL VE ALİŞAN AYRILDI!
Eda Erol nişanlısı Alişan'dan ayrıldı. Erol ayrılığı "Çok değerli nişanlımla yollarımızı medeni iki insan gibi ayırdık." sözleriyle takipçilerine duyurdu.
Esara Erol'un kardeşi Eda Erol'un Instagram hesabından, Haziran ayında nişanlandığı Alişan'la ilişkilerinin bittiğini duyuran bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Çok değerli nişanlımla yollarımızı medeni iki insan gibi ayırdık. Herşey için çok teşekkür ederim." denildi.
DİĞER HESAPLARINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Öte yandan Eda Erol'un takipçileri paylaşımın altına yaptıkları yorumlarla hesabın çalınmış olduğunu iddia ettiler. Konuyla ilgili Eda Erol'un diğer sosyal paylaşım hesaplarından bir açıklama yapılmadı.
ALİŞAN'DAN YORUM GELMEDİ
Alişan'ın sosyal paylaşım hesaplarından ise, Eda Erol'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgili olumlu ya da olumsuz bir yorum yapılmadı. İki isimden de başka açıklama gelmemesi ayrılık haberini güçlendirdi.
İşte Eda Erol'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
- Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar