Eda Taşpınar, başkasının fotoğrafını kendi fotoğrafı gibi Instagram hesabından paylaştı. Bununla da yetinmeyip, fotoğraftaki kalça ve göğüsleri photoshop'la büyüttü.



Fit vücuduyla dikkatleri sürekli üzerinde toplamayı başaran sosyetin ünlü simalarından Eda Taşpınar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla skandala imza attı.



ÇALINTI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI



Başka bir kullanıcının paylaşımını kendi fotoğrafı gibi hesabından paylaşan Taşpınar'ın hırsızlığı kısa sürede, dikkatli gözler tarafından açığa çıkarıldı.



PHOTOSHOP'LA KALÇA VE GÖĞSÜ BÜYÜTTÜ



Öte yandan Taşpınar'ın çaldığı fotoğrafta phtoshop'la oynaması skandalı daha da üst perdeye çıkardı. Taşpınar fotoğrafını çaldığı kullanıcının göğüs ve kalçalarını beğenmemiş olacak ki photoshop'la oynamış, ve büyütmüş.



INSTAGRAM HESABINDAN KALDIRDI



Fotoğraf hırsızlığının hızla sosyal medyada yayımasının ardından Eda Taşpınar, Instagram hesabından, paylaştığı çalıntı fotoğrafı kaldırdı.



































Kaynak: haberinburada



