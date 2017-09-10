EDA TAŞPINAR'IN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFI ÇALINTI ÇIKTI
Eda Taşpınar'ın Instagram'da "Gece denize girmeden yaz bitmez" notuyla paylaştığı fotoğraf başka bir kullanıcıya ait çıktı.
Eda Taşpınar'ın 9 Eylül'de paylaştığı içeriğinde gece vakti denize giren 4 kadının bulunduğu fotoğraf çalıntı çıktı. Taşpınar bu paylaşımda siyah-beyaz filtre kullandı ve kendisiyle birlikte 3 arkadaşını da fotoğrafa etiketledi.
5 GÜN ÖNCE PAYLAŞILMIŞ
Eda Taşpınar'ın "Gece denize girmeden yaz bitmez" notuyla paylaştığı fotoğrafı Whattpad uygulamasında 'TheQueenOfColors' isimli hesap 5 gün önce paylaşmış.
Eda Taşpınar'ın paylaştığı fotoğraf;
5 ay önce paylaşılan fotoğrafın aslı;
Kaynak: haberinburada
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