Eda Taşpınar'ın Instagram'da "Gece denize girmeden yaz bitmez" notuyla paylaştığı fotoğraf başka bir kullanıcıya ait çıktı.

Eda Taşpınar'ın 9 Eylül'de paylaştığı içeriğinde gece vakti denize giren 4 kadının bulunduğu fotoğraf çalıntı çıktı. Taşpınar bu paylaşımda siyah-beyaz filtre kullandı ve kendisiyle birlikte 3 arkadaşını da fotoğrafa etiketledi.

5 GÜN ÖNCE PAYLAŞILMIŞ

Eda Taşpınar'ın "Gece denize girmeden yaz bitmez" notuyla paylaştığı fotoğrafı Whattpad uygulamasında 'TheQueenOfColors' isimli hesap 5 gün önce paylaşmış.

Eda Taşpınar'ın paylaştığı fotoğraf;

5 ay önce paylaşılan fotoğrafın aslı;

Kaynak: haberinburada