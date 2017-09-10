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Eda Taşpınar'ın Sosyal Medyadan Paylaştığı Fotoğrafı Çalıntı Çıktı

EDA TAŞPINAR'IN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFI ÇALINTI ÇIKTI

Eda Taşpınar'ın Instagram'da "Gece denize girmeden yaz bitmez" notuyla paylaştığı fotoğraf başka bir kullanıcıya ait çıktı.

Tarih : 10 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Eda Taşpınar'ın Sosyal Medyadan Paylaştığı Fotoğrafı Çalıntı Çıktı(10/10)6

Eda Taşpınar'ın 9 Eylül'de paylaştığı içeriğinde gece vakti denize giren 4 kadının bulunduğu fotoğraf çalıntı çıktı. Taşpınar bu paylaşımda siyah-beyaz filtre kullandı ve kendisiyle birlikte 3 arkadaşını da fotoğrafa etiketledi.

5 GÜN ÖNCE PAYLAŞILMIŞ

Eda Taşpınar'ın "Gece denize girmeden yaz bitmez" notuyla paylaştığı fotoğrafı Whattpad uygulamasında 'TheQueenOfColors' isimli hesap 5 gün önce paylaşmış.

Eda Taşpınar'ın paylaştığı fotoğraf;

5 ay önce paylaşılan fotoğrafın aslı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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