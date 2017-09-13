Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kenarındaki ağaca asılı haldeki gelinliği gören sürücüler araçlarını durdurup fotoğraf çekti. Gelinliği kimin astığı ise bilinmiyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kenarında iple ağaca asılan gelinlik görenleri şaşırttı. Vatandaşlar gelinliğin şaka maksatlı asılmış olabileceğini belirtti.

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI DURDURUP ÇEKİM YAPTI

Keşan- Beyendik Beldesi karayolu üzerinde yol kenarında ağaca asılan beyaz gelinlik görenleri şaşkına çevirdi. Kim tarafından ağaca asıldığı bilinmeyen gelinliği gören sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek cep telefonlarıyla gelinliği görüntüledi. Vatandaşlar gelinliğin ağaca şaka amaçlı asılmış olabileceğini belirtti.

İşte vatandaşları şaşkına çeviren o görüntü:

Kaynak: haberinburada