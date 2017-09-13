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Edirne'de Yol Kenarındaki Ağaca Asılı Gelinliği Görenler Şaşkına Döndü

EDİRNE'DE YOL KENARINDAKİ AĞACA ASILI GELİNLİĞİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kenarındaki ağaca asılı haldeki gelinliği gören sürücüler araçlarını durdurup fotoğraf çekti. Gelinliği kimin astığı ise bilinmiyor.

Tarih : 13 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Edirne'de Yol Kenarındaki Ağaca Asılı Gelinliği Görenler Şaşkına Döndü(8/10)4

Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kenarında iple ağaca asılan gelinlik görenleri şaşırttı. Vatandaşlar gelinliğin şaka maksatlı asılmış olabileceğini belirtti.

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI DURDURUP ÇEKİM YAPTI

Keşan- Beyendik Beldesi karayolu üzerinde yol kenarında ağaca asılan beyaz gelinlik görenleri şaşkına çevirdi. Kim tarafından ağaca asıldığı bilinmeyen gelinliği gören sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek cep telefonlarıyla gelinliği görüntüledi. Vatandaşlar gelinliğin ağaca şaka amaçlı asılmış olabileceğini belirtti.

İşte vatandaşları şaşkına çeviren o görüntü:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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