Havaların serinlemeye başlamasıyla her yıl ağustos ayının sonundan itibaren boşalmaya başlayan Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerini barındıran Edremit Körfezi'nde, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi tesislerdeki doluluk oranlarını yüzde 60'ın üzerine çıkardı.

TURİZMCİLER MEMNUN

Ayvalık, Altınoluk, Akçay, Güre ve Ören gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nde turizmciler, eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen yaşanan bu yoğunluktan son derece memnun.

Bölgede geçen haftadan bu yana hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olması bazı dönemler 35 dereceye ulaşması, bu yıl tatilin uzamasını sağladı.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, konaklamalı turizm işletmelerindeki doluluk oranlarının halen yüzde 60'ın üzerinde olduğunu söyledi.

"PLAJLARIMIZ DOLUYOR"

Tatilcilerin, körfezde eylülün keyfini çıkardığını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Edremit Körfezi, bu yıl altın dönemini yaşıyor. 30 Ağustos ve Kurban Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatil, sıcaklarla uzayan tatil, yüzümüzü güldürdü. Geçen yıl FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle sezon başlamadan bitmiş ve turizm işletmecileri sezonu kötü kapatmıştı. Önceki sezonlarda ise bu dönemde böylesine doluluk oranına hiç ulaşmadık. Eylülde doluluk oranlarımız genelde yüzde 40'ın altında olurdu. Bu sezon beklentilere ulaşıldığı gözleniyor. Normalde bölge ağustos ayının sonundan itibaren boşalmaya başlar, eylül ile sessiz olurdu. Sonbahar mevsiminin başlangıcı olan eylülün ortasına geldik ve halen tesislerimizde canlılık var, plajlarımız doluyor."

SICAKLIKLAR TATİLİ UZATTI

Yavuz, bölgede hava sıcaklığının 35 derece civarında seyretmesinin tesislerdeki yoğunluğu etkilediğini belirterek, "Sıcaklar tatili uzattı. Bölgede 130 bine yakın yazlık konut var ve halen önemli bölümü dolu. Sadece otel ve pansiyon işletenlere değil, tatilin uzaması esnafa da yaradı. Son yılların en iyi sezonunu geçirdik diyebiliriz. Önümüzdeki yıl yaz sezonu dışında bölgemize yabancı turistleri de getireceğiz. Çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Köln kentinden Edremit'in Altınkum Mahallesi'ne tatil için gelen Emrah Yılmaz, 4 hafta önce geldiğini ve hiç ayrılmayı istemediğini söyledi.

Havaların iyi gittiğini bu yüzden eylül ayında halen bölgenin kalabalık olduğunu belirten Yılmaz, "Körfez, eylülde daha bir güzel oluyor. Sıcaklıklar istenilen düzeyde oluyor ve bölgenin tadı bu ay daha iyi çıkartılıyor." dedi.

"SEZON DEVAM EDİYOR"

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Hatice Arga ise yaz günlerini aratmayan sıcak havaların, tatilcilerin geri dönüşünü ertelettiğini, bölgede bu sezon tatilin uzadığını kaydetti.

Halen tesislerin yarısından fazlasının dolu olduğunu dile getiren Arga, "Tatilciler bölgemizde kalmaya devam ediyor. Sezon devam ediyor, yaz tatili sürüyor. Otellerimizde doluluk oranları, bugünlere göre çok iyi." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada