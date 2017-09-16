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EDREMİT KÖRFEZİ VE MİLAS'TA 3 AYRI DEPREM MEYDANA GELDİ


Edremit Körfezi ve Milas'ta 3 Ayrı Deprem Meydana Geldi
Tarih : 16 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Edremit Körfezi Ve Milas'ta 3 Ayrı Deprem Meydana Geldi(9/10)5

Merkezi Edremit Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde ve 3,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin ardından saat 11:33'te de Muğla'nın Milas ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İKİ AYRI SARSINTI YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11:12'de merkezi Edremit Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde ve 11:26'da yine aynı bölgede 3,1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Öte yandan saat 11:33'te Muğla'nın Milas ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5,0 km derinliğinde meydana geldiği raporlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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