EDREMİT KÖRFEZİ VE MİLAS'TA 3 AYRI DEPREM MEYDANA GELDİ
Merkezi Edremit Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde ve 3,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin ardından saat 11:33'te de Muğla'nın Milas ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İKİ AYRI SARSINTI YAŞANDI
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11:12'de merkezi Edremit Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde ve 11:26'da yine aynı bölgede 3,1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
Öte yandan saat 11:33'te Muğla'nın Milas ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5,0 km derinliğinde meydana geldiği raporlandı.
Kaynak: haberinburada
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