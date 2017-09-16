Merkezi Edremit Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde ve 3,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin ardından saat 11:33'te de Muğla'nın Milas ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İKİ AYRI SARSINTI YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11:12'de merkezi Edremit Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde ve 11:26'da yine aynı bölgede 3,1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Öte yandan saat 11:33'te Muğla'nın Milas ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5,0 km derinliğinde meydana geldiği raporlandı.

Kaynak: haberinburada