Balıkesir'de, 30 bine yakın yatak kapasitesi ve 130 bin civarında ikinci konutun (yazlık) bulunduğu, 117 kilometre sahil şeridine sahip Edremit Körfezi, son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Körfezde sıralanan Ayvalık, Gömeç, burhaniye ve Edremit ilçeleriyle, bunlara bağlı Cunda Adası, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre ve Akçay gibi Kuzey Ege'nin turizm merkezlerindeki işletmeler, boş odalarının kalmaması nedeniyle vatandaşların rezervasyon taleplerini geri çeviriyor.

"ÇOK YOĞUN TALEP SÖZ KONUSU"

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın üçüncü günü dahil tüm turistik tesislerin yüzde 100 dolu olduğunu, bu doluluğun bayramın son günü çekilmeye başlayacağını söyledi.

Yavuz, sektörün çok hareketli günler yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tüm turistik işletmelerimizde rezervasyonlarımızı kapatmış durumdayız. Çok yoğun talep söz konusu. Şu anda merkezi noktalardaki turistik işletmelerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Arka kesimlerde kalan tesislerde ise belki bir iki oda boş olabilir. Bu boşluk da bayramın birinci günü tamamen dolacak ancak tatilciler son gün yoğunluğuna kalmamak için rezervasyonlarını bayramın 4'üncü gününe kadar yaptırdı."

Bayram tatilinin ardından bölgenin birkaç gün tenha olacağını, sonrasında ise okulların açılması öncesi tatil yapmak isteyenlerin bölgeye geleceklerini anlatan Yavuz, "Bu kez, tatillerini daha önce Edremit Körfezi'nde geçiren ve bu bölgenin eylül ayındaki güzelliğini bilenler gelecektir. O sayede eylül ayının 15'ine kadar bir hareketlilik olacaktır." ifadelerini kullandı.

"REZERVASYON TALEPLERİNİ GERİ ÇEVİRİYORUZ"

Edremit Belediyesine ait 4 turistik tesisin bağlı bulunduğu Ed-Bel Limited Şirketi Genel Müdürü İbrahim Yakın da bu sene körfezin güzel bir turizm sezonu geçirdiğini söyledi.

Yakın, otellerinde boş yer kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Edremit Körfezi Kurban Bayramı'nda adeta doldu taştı diyebiliriz. Belediyemize ait 4 otelimizde bir kişilik bile boş yer kalmadı. Telefonlarımız sürekli çalıyor ama rezervasyon taleplerini geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Okulların geç açılmasıyla bu yaz sezonu eylülün ortalarına kadar uzayacaktır. Bu da bölgedeki esnaf ve turistik tesis işletmecilerine ekonomik yönden çok büyük katkı sağlayacaktır."

"AYVALIK, ÇOK KALABALIK"

Ayvalık Turizm Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, tatil nedeniyle ilçenin son derece hareketli günler yaşadığını belirtti.

Gençer, tatilci ilgisinin kapasiteleri zorladığına işaret ederek, şöyle dedi:

"Kurban Bayramı'nda kapasitemizin çok üzerinde misafir ağırlıyoruz. Ayvalık çok kalabalık. Tabii bu durum esnafımız için de ekonomik anlamda son derece olumlu. Bu yoğunlukta biz de Ayvalık Belediyesi olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Bayram süresince son derece yoğun geçecek olan Ayvalık'ın eylül ayı süresince de bu kadar olmasa da aynı yoğunluğu yaşayacağına inanıyorum. Ayvalık özellikle eylül-ekim aylarında çok daha güzel oluyor. Bu mevsimde Türkiye'nin dört bir yanından Ayvalık'ımıza gelen ziyaretçilerimiz de bunun bilincinde."

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Hatice Arga da şu anda Kurban Bayramı nedeniyle oldukça yoğun olduklarını, bu yoğunluğun bayramın üçüncü gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

İlçe esnafının da bu yoğunluktan yararlandığını ifade eden Arga, konaklama tesislerinin bayramı yüzde 100 dolu geçireceğini belirtti.

Kaynak: haberinburada