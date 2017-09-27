Instagram hesabı açan Diego Maradona kısa bir sürede 336 bin takipçiye ulaştı. Maradona, hesabından futbolcu olarak sadece Neri Cardozo ve Ander Herrera'yı takip etiti

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona Instagram hesabı açtı. 30 günden az bir sürede 336 bin takipçiye ulaşan Maradona'nın takipçi sayısı her geçen gün artıyor.

Öte yandan Maradona'nın takip ettiği isimler ise çok sınırlı. Bunlar arasında Juan Martin Del Potro, David Nalbandian, Novak Djokovic, Stephen Curry, Rafael Nadal, Roger Federer, Emanuel Ginobili, LeBron James, Tiger Woods gibi kalburüstü sporcular yer alıyor.

LİONEL MESSİ'Yİ TAKİP ETMİYOR

Ancak Maradona'nın takip ettiği isimler arasında Lionel Messi yer almıyor. Maradona'nın takip ettiği tek Arjantinli futbolcu bulunuyor.

O da eski Boca Juniors'lı Neri Cardozo. Cardozo şu an Meksika Ligi'nde Monterrey formasını giyiyor.

Maradona'nın listesinde bir futbolcu daha var. O da Manchester United formasını giyen Ander Herrera.

SAHTE MARADONA HESABININ 68 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Öte yandan Maradona adına daha önce açılmış sahte bir hesabın ise yaklaşık 68 milyon takipçisi bulunuyor.

Kaynak: haberinburada