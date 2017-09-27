Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Efsane futbolcu Instagram hesabı açtı! Sadece 2 futbolcuyu takip etti

EFSANE FUTBOLCU INSTAGRAM HESABI AÇTI! SADECE 2 FUTBOLCUYU TAKİP ETTİ

Instagram hesabı açan Diego Maradona kısa bir sürede 336 bin takipçiye ulaştı. Maradona, hesabından futbolcu olarak sadece Neri Cardozo ve Ander Herrera'yı takip etiti

Tarih : 27 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : Efsane Futbolcu Instagram Hesabı Açtı! Sadece 2 Futbolcuyu Takip Etti(7/10)3

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona Instagram hesabı açtı. 30 günden az bir sürede 336 bin takipçiye ulaşan Maradona'nın takipçi sayısı her geçen gün artıyor.

Öte yandan Maradona'nın takip ettiği isimler ise çok sınırlı. Bunlar arasında Juan Martin Del Potro, David Nalbandian, Novak Djokovic, Stephen Curry, Rafael Nadal, Roger Federer, Emanuel Ginobili, LeBron James, Tiger Woods gibi kalburüstü sporcular yer alıyor.

LİONEL MESSİ'Yİ TAKİP ETMİYOR

Ancak Maradona'nın takip ettiği isimler arasında Lionel Messi yer almıyor. Maradona'nın takip ettiği tek Arjantinli futbolcu bulunuyor.

O da eski Boca Juniors'lı Neri Cardozo. Cardozo şu an Meksika Ligi'nde Monterrey formasını giyiyor.

Maradona'nın listesinde bir futbolcu daha var. O da Manchester United formasını giyen Ander Herrera.

SAHTE MARADONA HESABININ 68 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Öte yandan Maradona adına daha önce açılmış sahte bir hesabın ise yaklaşık 68 milyon takipçisi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Efsane  Futbolcu  Instagram  Hesabı  Açtı  Sadece  2  Futbolcuyu  Takip  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER