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Efsane Oyuncu Nick Nolte, Perişan Halde Görüntülendi

EFSANE OYUNCU NİCK NOLTE, PERİŞAN HALDE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir döneme damga vuran film ve dizilerde boy gösteren 76 yaşındaki oyuncu Nick Nolte, zamana yenik düşmüş haliyle hayranlarını şaşkına uğrattı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : Efsane Oyuncu Nick Nolte, Perişan Halde Görüntülendi(6/10)2

Uzun süren kariyerine birçok unutulmaz film ve dizi sığdıran ünlü oyuncu hem geçip giden yılların hem de bir türlü vazgeçemediği alışkanlıklarının kurbanı oldu.

YILLARA YENİK DÜŞTÜ

Bir dönem ülkemizde ve dünyada milyonarca kişi tarafından seyredilen Zengin ve Yoksul (Rich Man Poor Man) dizisiyle kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan sonra da birçok usta yönetmenle sinema filmleri için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu artık kelimenin tam anlamıyla yıllara yenildi.

UZUN SÜRE ALKOL SORUNUYLA BOĞUŞTU

Hayatının uzunca bir döneminde alkol sorunuyla mücedele ettiği bilinen 76 yaşındaki oyuncu Nick Nolte, önceki gün 9 yaşındaki kızı Sophie ile birlikte objektiflere takıldı. Pembe bir pantolonun üzerine beyaz bir gömlek giyen Nolte, manav alışverişi yaptıktan sonra aldıklarını kızının da yardımıyla otomobilinin bagajına yerleştirip evinin yolunu tuttu.

GÖMLEĞİNDEKİ LEKE DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncunun giydiği beyaz gömleğin lekeli olduğu ve Nolte'nin yaşından çok daha büyük görünmesine neden olan dağınık saçları, yorgun yüzü dikkatlerden kaçmadı.

48 Saat, Korku Burnu, Savaşçı, İnce Kırmızı Hat gibi sinema filmleriyle de tanınan Nick Nolte, geçen yıl Graves adlı TV dizisi için kamera karşısına geçmişti.

Nick Nolte, özellikle de ülkemizde 1976 tarihli Zengin ve Yoksul adlı diziyle tanınıyor. O dönemde 30'lu yaşlarının başında olan Nolte'nin canlandırdığı Tom Jordache adlı karakter öldüğünde seyirci de kelimenin tam anlamıyla yas tutmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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