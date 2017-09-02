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EGE AĞUSTOSTA YILIN EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMINA ULAŞTI


Ege Ağustosta Yılın En Yüksek İhracat Rakamına Ulaştı
Tarih : 02 Eylül 2017, 17:10
Puan Ver : Ege Ağustosta Yılın En Yüksek İhracat Rakamına Ulaştı(7/10)3

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artış yaşanan ihracatta 2017 yılının aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığı açıklandı.

8 AYDA 7 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

Birliğin ağustos ayı ihracatının 1 milyar 49 milyon dolar, ocak-ağustos dönemindeki ihracatının ise 7 milyar 520 milyon dolara yükseldiği kaydedilen açıklamada, EİB çatısı altındaki 12 birlikten 9'unun ihracatını artırdığı, 3'ünün geçen yılki ihracat rakamlarını yakalayamadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, ağustos ayında Türkiye-Katar ve Türkiye-Rusya İş forumlarına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, bu emeklerin sonrasında gelen ihracat rekorunun bu çabaları taçlandırdığını kaydetti.

"DÜŞÜK KUR, YÜKSEK FAİZ SARMALINA GİRERSEK HEDEFLER TUTTURULAMAZ"

Son bir yıldır Döviz kurlarının Türk ihracatçısının rekabetçiliğine olumlu yansımaları olduğunu ancak son dönemdeki gelişmelerin bu süreci sekteye uğratma riski barındırdığını belirten Ünlütürk, şöyle devam etti: "Son bir yıldır Döviz kurlarının olumlu etkisiyle Türkiye'nin ihracatı 2017 yılının ocak-ağustos döneminde yüzde 12 artış rakamına ulaştı. 2017 yılını Orta Vadeli Program'da yer alan 153 milyar dolar hedefinin üzerinde 155 milyar dolar seviyesinde tamamlayabileceğimiz bir performans gösteriyoruz. İhracatımız 2017 yılının ilk çeyreğinde büyüme rakamlarına olumlu etki etti. Bu etkinin 2017 yılının ikinci çeyreğinde de sürmesini bekliyoruz. Türkiye tekrar düşük kur yüksek faiz sarmalına girerse ihracat hedeflerimiz tutturulamaz hale gelir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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