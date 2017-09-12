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EGE ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRÜ CÜNEYT HOŞCOŞKUN HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI


Ege Üniversitesi Eski Rektörü Cüneyt Hoşcoşkun Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Tarih : 12 Eylül 2017, 01:10
Puan Ver : Ege Üniversitesi Eski Rektörü Cüneyt Hoşcoşkun Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı(5/10)1

Eski Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun hakkında Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

POLİS EVİNE BASKIN DÜZENLEDİ

Alınan bilgiye İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, eski rektör Hoşcoşkun'un evinde arama yaptı.

Arama sırasında elde edilen bazı materyallere el konulduğu öğrenildi. Evinde olmayan Hoşcoşkun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

25 AĞUSTOS'TA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 28 Şubat'ta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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