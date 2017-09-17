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EĞLENCE MEKANINI SOPALARLA BASMAYA GELEN SURİYELİLER'İ, TABANCAYLA KOVALADI


Eğlence Mekanını Sopalarla Basmaya Gelen Suriyeliler'i, Tabancayla Kovaladı
Tarih : 17 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : Eğlence Mekanını Sopalarla Basmaya Gelen Suriyeliler'i, Tabancayla Kovaladı(8/10)4

Şanlıurfa'da, eğlenirken taşkınlık yapan Suriyeliler, müşteriler rahatsız olunca mekan işletmecisi tarafından dışarı çıkarıldı. Bunun üzerine sopalarla eğlence mekanını basmaya kalkışan Suriyeliler'i, eğlence mekanı sahibi tabancayla ateş ederek kovaladı.

TAŞKINLIK YAPAN SURİYELİLER DIŞARI ÇIKARILDI

Olay, dün gece Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanına gelen Suriyeliler burada taşkınlık yaptı. Müşterilerin rahatsız olması üzerine mekan işletmecisi Suriyeliler'i, dışarı çıkarttı. Dışarı çıkan Suriyeliler, bir süre sonra telefonla çağırdığı yakınlarıyla eğlence mekanı önünde toplandı.SOPALARLA BASMAYA GELDİLER, MEKAN SAHİBİ TABANCAYLA KOVALADI

Ellerinde sopalalarla mekanı basmaya kalkışan Suriyeliler'i gören ismi öğrenilemeyen eğlence mekanı sahibi tabancasıyla havaya ateş açtı. Silah sesinin duyulmasının ardından Suriyeliler kaçarken, peşine düşen mekan sahibi bir süre daha sokak arasında ateş etmeyi sürdürdü.KAYIPLARA KARIŞAN SURİYELİLER VE MEKAN SAHİBİ ARANIYOR

Kentte kısa süreli gerginliğe yol açan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kayıplara karışan Suriyeliler ile mekan sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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