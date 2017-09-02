EKİN TÜRKMEN, ESKİ SEVGİLİSİ MURAT DALKILIÇ İLE AYNI FİLMDE ROL ALACAKLARINI YALANLADI
Murat Dalkılıç eşi Merve Boluğur ile ayrılma aşamasına gelince filminde eski sevgilisi Ekin Türkmen'i oynatacak dedikoduları çıkmıştı. Türkmen iddiaları yalanladı.
Murat Dalkılıç yeni filminde boşanma aşamasındaki eşi Merve Boluğur ile başrol oynayacaktı, ancak ikili ayrılma kararı alınca filmde Dalkılıç'ın eski sevgilisi Ekin Türkmen'in oynayacağı iddia edilmişti. Türkmen iddiaları yalanladı.
"KİMSEYLE FİLM PROJEM YOK"
Önceki gün Cihangir'de görüntülenen oyuncu, "Hiç kimseyle sinema filmi projem yok. Hiçbir projede yer almıyorum. Çıkan haberler asılsızdır" dedi.
Kaynak: haberinburada
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