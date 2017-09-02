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Ekin Türkmen, Eski Sevgilisi Murat Dalkılıç ile Aynı Filmde Rol Alacaklarını Yalanladı

EKİN TÜRKMEN, ESKİ SEVGİLİSİ MURAT DALKILIÇ İLE AYNI FİLMDE ROL ALACAKLARINI YALANLADI

Murat Dalkılıç eşi Merve Boluğur ile ayrılma aşamasına gelince filminde eski sevgilisi Ekin Türkmen'i oynatacak dedikoduları çıkmıştı. Türkmen iddiaları yalanladı.

Tarih : 02 Eylül 2017, 10:40
Puan Ver : Ekin Türkmen, Eski Sevgilisi Murat Dalkılıç İle Aynı Filmde Rol Alacaklarını Yalanladı(10/10)6

Murat Dalkılıç yeni filminde boşanma aşamasındaki eşi Merve Boluğur ile başrol oynayacaktı, ancak ikili ayrılma kararı alınca filmde Dalkılıç'ın eski sevgilisi Ekin Türkmen'in oynayacağı iddia edilmişti. Türkmen iddiaları yalanladı.

"KİMSEYLE FİLM PROJEM YOK"

Önceki gün Cihangir'de görüntülenen oyuncu, "Hiç kimseyle sinema filmi projem yok. Hiçbir projede yer almıyorum. Çıkan haberler asılsızdır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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