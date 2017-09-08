EKONOMİ ESKİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN VE 3 KİŞİ HAKKINDA ABD'DE TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI
ABD'de dün haklarında dava açılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcıları Levent Balkan ve Abdullah Happani hakkında tutuklama kararı çıktı.
İRAN AMBARGOSUNU DELMEKLE SUÇLANIYORLAR
ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delmek için kurulan "şebekenin" elemanı olarak gösterilen Çağlayan'a, "İran ambargosunu delmek için ABD yönetimi yetkililerine yalan söyleme, milyonlarca dolarlık yasadışı işlemlerle bağlantılı fonları aklama; bu işlemlerin asıl niteliğini gizleyerek çeşitli finansal kurumları aldatma" suçlamaları yöneltiliyor.
ZARRAB DAVASINDA SANIK SAYISI 9'A ÇIKTI
Yaklaşık bir buçuk yıldır New York'ta yargılanan Reza Zarrab davasının dosyasına konan iddianameyle birlikte Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı dokuza çıkmıştı. İddianamede eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve öteki sanıkların uluslararası para işlemleri hakkında "yalan bildirimde bulundukları" öne sürülüyor.
ÇAĞLAYAN, PLANLAYICILIKLA SUÇLANIYOR
Ayrıca, o dönem Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Çağlayan'ın, "ambargoyu delme planının gelirlerinden nakit ve mücevher olarak on milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı, öteki sanıkların bu planı uygulamak için attığı adımları onayladığı ve bilinçli olarak planı koruduğu" iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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