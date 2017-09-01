Hükümetin, belirlenen projelere sıfıra yakın maliyetle yatırım imkânı sağladığı süper teşvik sistemi meyvelerini vermeye başladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bitme noktasına gelen 4-5 proje olduğunu, iki aylık dönemde 30 milyar liralık yatırımın geleceği müjdesini verdi. Zeybekci, "Gümrük Birliği'nin getirdiği petrokimya, demir-çelikle ilgili kısıtlamaları aştığımızda yıl sonuna 60 milyar lirayı aşacağız. Projeler içinde enerji, petro-kimya, sağlık, madencilik başta olmak üzere her alanda yatırım talebi var" dedi.

Bakan Zeybekci, ekonomi gündemine ilişkin sıcak gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi. Zeybekci, şu mesajları verdi:

DEMİRDE GEREKİRSE VERGİ YİNE İNDİRİLİR

Demirde 50 milyon ton kurulu kapasitemiz var. Kullanılan 30 milyon ton civarında. Bunun yavaş yavaş devreye girmesi var. O bir dengeleme olacak. Bir etkin adım da atarak yüzde 30 olan gümrük vergisini yüzde 10'a indirdik. Gerek duyulursa, tekrar indirilir. Süreçlerin sonucuna bakıp değerlendirme yapmak lazım. Üreticiyi mağdur etmemek ve üretim kapasitemize de zarar vermemek lazım. Onlara da dikkat etmemiz lazım.

FAİZLER HÂLÂ BÜYÜK MALİYET

Paranın bol, ucuz ve kolay ulaşılabilir olması lazım. Bunlarla ilgili sıkıntı var demek ki özel sektör yatırımlarımızla ilgili sıkıntılar var. Gerek KOBİ ölçeğinde gerek, orta ölçekte, gerek büyük yatırımlarda. Toplam maliyetlerine baktıklarında faiz halen bir maliyet oluşturuyor. Gelişmekte olan 5'li içerisinde en yüksek faiz seviyesi bizde. Böyle bir faiz ortamında yatırım yapılamayacağı bir gerçek.

FİNANS SEKTÖRÜ TOPA GİRMELİ

Finans sektörü de topa girmeli. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile bir hacim yaptık. Etkisi çok olumlu oldu. KGF'nin etkilerini bu yıl bütün büyüme ile ilgili faktörlerde çok ciddi olarak göreceğiz. Bir hacim oluşturuldu, bir para yatırılmadı.

SIFIRDAN GELEN VAR MI?

Özellikle petrokimya, enerji, sağlık teknolojilerinde sıfırdan gelen yatırımcılar var. Yeni bir teşvik sistemine gerek olmayacak. Yatırım yapacaklarla beraber yapıyoruz. Bu firmalar yıl sonunda gelecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Güneydoğu, Orta Anadolu'ya yakın yerler var. Yıl sonuna 60 milyar liralık proje tutarının yarısını tek bir imza ile bitirecek hale geliriz.

HER SEKTÖRDEN TALEP VAR

Her alanda talep var enerji teknolojileri, petrokimya, sağlık teknolojilerinde var. Madencilikte var. Maden işleme alanında var. Süper teşvik de deniliyor. Bir projeye verildi. Bitme noktasına gelen 4-5 proje de var.

GB DOSYASI EKİMDE AÇILIYOR

Gümrük Birliği görüşmeleri ekimde başlayacak. GB Türkiye için imtiyazmış gibi gösteriliyor. Güncellemeyle 10 artı değer oluştuğu zaman bunun 6'sı AB'ye 4'ü Türkiye'ye yaradığı ortaya çıktı. AB ülkeleri içinde en çok pozitif olarak etkilenecek ülke de Almanya. Böyle bir durumda bu şekilde konuşulması ve siyasete malzeme edilmesi yanlıştır.

Kaynak: haberinburada