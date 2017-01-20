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ekuban: fenerbahçe'den teklif alırsam süper olur

EKUBAN: FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALIRSAM SÜPER OLUR

Arnavutluk'ta Partizani Tirane takımı forması giyen genç forvet Ekuban, adının Fenerbahçe ile anılması hakkında konuşu.

Tarih : 20 Ocak 2017, 11:31
Puan Ver : Ekuban: Fenerbahçe'den Teklif Alırsam Süper Olur(10/10)8


Arnavutluk'un Partizani Tirane takımında forma giyen 22 yaşındaki forvet Caleb Ekuban'dan Fenerbahçe ile ilgili açıklama geldi.



'FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALIRSAM...'



Bonservisi Chievo'da bulunan Ekuban, İtalyan basınına yaptığı açıkamada, "Fenerbahçe'nin beni istediğini duydum. Şimdilik sadece dedikodu ama bu harika bir haber. Teklif alırsam çılgın bir şey olur." ifadelerini kullandı.



HAZIRLIK MAÇINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ



Adının Fenerbahçe ile anılmasından memnun kaldığını söyleyen Ekuban, devre arası hazırlık kampında da Fenerbahçe'ye karşı forma giymiş, takımının 3-1 yenildiği maçta tek gole imza atmıştı.



Bu sezon takımı ile 12 maça çıkan İtalya doğumlu Gana asıllı futbolcu bu sezon 3 gol attı.



 



kaynak:sabah








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