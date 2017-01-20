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EL BAB'DA DEAŞ'IN BOMBALI ARAÇ SALDIRISINDA 5 ASKER ŞEHİT OLDU


EL BAB'DA DEAŞ'IN BOMBALI ARAÇ SALDIRISINDA 5 ASKER ŞEHİT OLDU
Tarih : 20 Ocak 2017, 17:37
Puan Ver : El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu(7/10)5


Bugün saat 13.40 sıralarında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında uzman çavuşlar Saim Topal, Bahattin Bakır, Emre Doruk, Ramazan Taşkın ve Mete Can şehit düştü. Yaralanan 9 asker de tedavi altına alındı. Bugünkü şehitlerle birlikte Fırat Kalkanı'nda şehit olan askerlerin sayısı 54'e çıktı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13.40 sularında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."



 



 



kaynak:sonhaber








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