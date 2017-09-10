EL FENERİYLE OYNARKEN PARMAĞI SOMUNA SIKIŞAN ÇOCUĞU, İTFAİYE KURTARDI
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
EL FENERİYLE OYNUYORDU
Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Cevat Yılmaz'ın oynadığı el fenerine ait somun, çocuğun parmağına sıkıştı. Somunu çıkarmak için uzun süre çabalayan Yılmaz'ın ailesi başarılı olamayınca Alaplı Devlet Hastanesinin acil servisine başvurdu.
SAĞLIK EKİPLERİ ÇIKARAMAYINCA, İTFAİYE GELDİ
Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi.
Ailesi tarafından itfaiye müdürlüğüne götürülen çocuğun parmağına itfaiye müdürü Sinan Taşkın müdahale etti.
1 SAAT UĞRAŞTILAR
Demir testeresi ve pense yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından somun çocuğun parmağından kesilerek çıkarıldı.
AĞLAMASIN DİYE KONUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR
İtfaiye çalışanları talihsiz çocuğun parmağını kurtarmaya çalışırken aynı zamanda da ağlamasın diye oyalamaya ve konuşturmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin bu çabası takdir topladı.
"ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN"
Baba Suat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, el fenerine ait somunun çocuğunun parmağına sıkıştığını belirterek, "Canı yanmaya başlayınca hastaneye getirdim. Oradaki görevliler çıkaramayınca itfaiyeye yönlendirdiler. Bir saat süren çalışma sonrası somunu parmağından çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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