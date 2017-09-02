Tokat'ta sürücü el frenini çekmeyi unutunca otomobilin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

ARACI PARK ETTİ AMA EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Kaza, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke beldesinde akşam saatlerinde meydana geldi. 60 AZ 8131 plakalı otomobilini evinin önüne yıkamak için park eden sürücü O.A. (46) el frenini çekmeyi unuttu.

RAMPADAN İNEN ARAÇ 2 KİŞİYE ÇARPTI

Bu sırada rampa aşağı hareketlenen otomobil, C.K. (47) isimli kadını ve 7 yaşındaki Şeyma G.'yi altına aldı. Otomobil yolun kenarındaki ağaca çarpması sonucu durdu. Vatandaşlar tarafından kaza yerine 112 sağlık ekibi çağrıldı.

YARALI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı C.K ile çocuk Şeyma G. Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen C.K. hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Şeyma G. ise iç kanama şüphesi nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü O.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: haberinburada