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EL KAİDE LİDERİ YEMEN'DE ÖLDÜRÜLDÜ


EL KAİDE LİDERİ YEMEN'DE ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 31 Ocak 2017, 11:27
Puan Ver : El Kaide Lideri Yemen'de Öldürüldü(6/10)4


Yemen'in Lahic kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü El-Kaide'nin üst düzey mensubunun öldürüldüğü bildirildi.



Yemen ordusundan Tuğgeneral Salih Es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El-Kaide'nin Lahic kenti sorumlusu Ebu Ali el-Lahici lakablı Ammar Kaid'in Deba köyündeki evine düzenlenen baskında öldürüldüğünü belirtti.



Güvenlik güçlerinin Ammar Kaidi gözaltına almak için operasyon başlattığını ifade eden Seyyid, terör örgütü liderinin ateş açarak karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada vurulduğunu söyledi.



 



kaynak:habertürk








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