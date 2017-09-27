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Elazığ'da Terör Örgütüne Ağır Darbe: Sözde Dersim Sorumlusu Öldürüldü

ELAZIĞ'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE: SÖZDE DERSİM SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Elazığ'da PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde Dersim Eyaleti sorumlusu Burak Aydemir dahil 6 terörist öldürüldü.

Tarih : 27 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Elazığ'da Terör Örgütüne Ağır Darbe: Sözde Dersim Sorumlusu Öldürüldü(7/10)3

Elazığ'da 23 Eylül'de Karakoçan ilçesi yakınlarında düzenlenen, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' olarak nitelendirdiği bölgenin sorumlusu 'Dersim Ferhat' kod adlı Burak Aydemir olmak üzere 6 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, 'Mavi' kategoride aranan teröristler arasında 'Cigerxun' kod adlı Faruk Erdemir'in de yakalandığı ortaya çıktı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Eylül cuma günü Karakoçan İlçesi'ne bağlı Bulgurcuk Köyü yakınlarında düzenlenen 1'i ölü, 1'i sağ 2'si üst düzey olmak üzere toplam toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik yetkilileri insansız hava aracından (İHA) alınan görüntü ile bir grup PKK'lı teröristin bölgeye geldiği istihbaratı alındı. Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma komutanlığı ekipleri, 22-23 Eylül tarihleri arasında Karakoçan İlçesi Bulgurcuk Köyü kırsal kesiminde 'Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç 109-111' adı verilen operasyon başlattı. 23 Eylül saat 00.30 sıralarında çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi, 1 PKK'lı terörist yakalandı.

MAVİ LİSTE İLE ARANIYORDU

Güvenlik birimleri, son 1 yıl içinde Tunceli bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 28 üst düzey ele başını kaybeden PKK'nın bu grubu bölgeye takviye olarak gönderdiğini, ölü ele geçirilen, 'Dersim Ferhat' kod adlı Burak Aydemir'in, sözde 'Dersim Elayet komutanı' olarak gönderildiğini bildirdi. Operasyonda yakalanan ve yine PKK tarafından sözde 'cephe sorumlusu' olarak gönderilen, 'Cigerxun' kod adlı Faruk Erdemir'in ise, aranan teröristler listesinde mavi kategori ile arandığı belirlendi. 6 teröristin ölüğü operasyonda sağ yakalanan 1973 Hakkari doğumlu Faruk Erdemir'in sorgusunun ise devam ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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