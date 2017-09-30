Konya'da seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarparak alev alan araç içerisinde bulunan 5 kişiden 3'ü yanarak can verirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI, ALEV ALIP PATLADI

Kaza, saat 04.00 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Tramvay durağı yanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü idaresindeki araç iddiaya göre; aşırı süratle seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçları kırarak elektrik direğine çarpması sonucu alev alarak patladı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Aracın yandığını ve patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

İhbar üzerine kısa olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kaza nedeniyle araçta çıkan yangın söndürüldüğünde araç şoförü kimliği belirlenemeyen bir kişi ve araç içerisinden yola fırlayan İbrahim Tat ile İbrahim Serin'in yanarak can verdiği belirlendi.

İKİ KİŞİ ARAÇTAN FIRLADI, BİRİ AĞACIN ALTINDAN ÇIKTI

Kaza sonrası araçtan fırlayarak ağır yaralanan Emre S. ise hastaneye kaldırıldı. Bu sırada araçtan fırlayarak bir ağacın altında sıkışan Necdet K. ise ekipler tarafından gelen ses üzerine fark edildi. Yaralı olay yerinde bulunan ekipler tarafından ağacın kaldırılmasıyla ağır yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsünün ve beraberindeki iki kişinin öldüğü kazanın yaşandığı yerde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çalışma yaptı.

"ÖNCE FREN, SONRA PATLAMA SESİ DUYDUM"

Kazanın ardından patlama seslerine uyanan bir vatandaş, "Evde uyuduğum sırada ilk önce fren seslerini duydum. Daha sonra bir patlama sesi duydum. Dışarıya çıktığımda ise aracın kaza yapmış halde yandığı gördüm" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle feci şekilde yanarak can veren kimliği belirlenmeyen sürücü ile araçta bulunan İbrahim Tat ve İbrahim Serin'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada