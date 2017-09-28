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ELEKTRİK FİYATLARINA YIL SONUNA KADAR ZAM YAPILMAYACAK


Elektrik Fiyatlarına Yıl Sonuna Kadar Zam Yapılmayacak
Tarih : 28 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Elektrik Fiyatlarına Yıl Sonuna Kadar Zam Yapılmayacak(7/10)3

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağı belirtildi.

3 AY ZAM YOK

Kurum açıklamasında şöyle denildi: "1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Mesken abonesinin 100 kWh için ödeyeceği vergi ve fonlar dâhil toplam tutar; Ocak-Eylül aylarında olduğu gibi Ekim-Aralık aylarında da yaklaşık 41 TL'dir."

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6,8 zam yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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