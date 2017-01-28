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elektrik kontağından çıkan kıvılcım taziye evine yaktı

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIM TAZİYE EVİNE YAKTI

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde elektrik kontağından çıkan yangın taziye evinin yanmasına neden oldu.

Tarih : 28 Ocak 2017, 14:19
Puan Ver : Elektrik Kontağından Çıkan Kıvılcım Taziye Evine Yaktı(9/10)8


Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde elektrik kontağından çıkan yangın taziye evinin yanmasına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde Firdevs Cami Taziye evinde elektrik kontağı yangına neden oldu. Alevler bir anda büyüyerek taziye evinin tamamına yayıldı. Duman ve alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından caminin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında taziye evi kullanılamaz hale geldi. Yangında taziye evinin içinde bulunan mutfak tüplerinin patlamaması olası bir faciayı önledi.



Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:haberler








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