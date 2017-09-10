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Elektrik Telleri Bomba Gibi Patladı Mahalleli Ölümden Döndü

ELEKTRİK TELLERİ BOMBA GİBİ PATLADI MAHALLELİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bursa'da gece yarısı bomba gibi patlayan elektrik telleri mahalleliyi sokağa döktü.

Tarih : 10 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Elektrik Telleri Bomba Gibi Patladı Mahalleli Ölümden Döndü(9/10)5

Bursa'da gece yarısı şelale yapan elektrik telleri mahalleliyi sokağa döktü. Bomba gibi patlayan teller yere düşüp şelale yapmaya devam edince sokakta bulunan vatandaşlar ölümden döndü.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDULAR

Edinilen bilgiye göre, olay, Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Işık Sokak'ta meydana geldi. Elektrik telleri gece yarısı bilinmeyen bir sebeple şelale yapan elektrik telleri bir süre sonra bomba gibi patlayıp etrafa ateş sıçratmaya başladı. Patlamanın etkisiyle sokak aydınlanırken yataklarından kalkan vatandaşlar dışarıya çıktı. Elektrik tellerinin apartmanlara yakın geçmesi vatandaşları daha da korkuttu. Tam bu sırada tellerden biri kopup yere düştü ve burada da şelale yapmaya devam etti. O sırada sokakta olan vatandaşlar ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağın girişini iki ayı yerden kapatıp tertip aldı. Patlamanın olduğu sokakta elektrikler kesilirken UEDAŞ ekipleri patlayan telleri yenileriyle değiştirdi.

"BİR ANDA ELEKTRİK TELLERİ PATLAMAYA BAŞLADI"

Patlamayla birlikte korku dolu anlar yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, "Bir anda elektrik telleri patlamaya başladı. Bizde vatandaşlar olarak korktuk patlamalar o kadar şiddetli gerçekleşti ki bomba patlar gibi sesler çıktı. Teller evlere çok yakın geçiyor ve bu sıkıntılar sürekli yaşanıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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