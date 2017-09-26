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Elinde Bıçakla Yolun Karşısına Geçmeye Çalışırken 2 Araç Ezdi

ELİNDE BIÇAKLA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN 2 ARAÇ EZDİ

Konya'da birileri ile tartıştıktan sonra elinde bıçakla bağırarak yola doğru koşan genç adam, art arda iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Elinde Bıçakla Yolun Karşısına Geçmeye Çalışırken 2 Araç Ezdi(7/10)3

Konya'da elinde bıçakla koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki Devrim Oluk, hafif ticari araç ardından da bir otomobilin çarpması sonucu öldü.

2 ARACIN EZDİĞİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 05.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen birileri ile tartıştıktan sonra elinde bıçakla bölgedeki Sanayi Sitesi'nden koşarak caddeye çıkan Devrim Oluk'a önce Mahmut Bilgen yönetimindeki 55 YC 977 plakalı hafif ticari araç, ardından Osman Tezcan yönetimindeki 06 TZC 01 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Oluk sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale ardından Oluk'un öldüğünü tespit etti.

BİRİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA ELİNDE BIÇAKLA YOLA KOŞMUŞ

Sanayi sitesinin güvenlik görevliler Devrim Oluk'un birileri ile tartıştıktan sonra elinde bıçakla bağırarak yola doğru koştuğunu söyledi. Oluk'un üzerinden 1 bıçak ve 2 merminin yola düştüğü görüldü. Devrim Oluk'un cesedi olay yeri incelemeleri ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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