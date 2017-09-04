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Elini Kıyma Makinesine Kaptıran Genç Kızın Parmakları Koptu

ELİNİ KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRAN GENÇ KIZIN PARMAKLARI KOPTU

Dün ikisi çocuk, üç kişinin ellerini kıyma makinesine kaptırıp yaralanmasının ardından aynı feci olay bu kez Adıyaman'da yaşandı. Bir genç kız ellerini makineye kaptırdı, parmakları koptu.

Tarih : 04 Eylül 2017, 01:40
Puan Ver : Elini Kıyma Makinesine Kaptıran Genç Kızın Parmakları Koptu(6/10)2

Kurban bayramında acemi kasaplardan sonra en çok yaşanan vakaların başında elleri kıyma makinesine kaptırmalar oldu. Son vakanın adresi Adıyaman.

ET ÇEKERKEN ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI

Olay, öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Serap Ö., et çektiği sırada elini makineye kaptırdı.

KIZIN ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Genç kızın çığlıkları üzerine işyerinde bulunanlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen itfaiye ekibi tarafından 10 dakika süren müdahalenin ardından genç kızın eli kıyma makinesinden çıkartıldı. Sağlık ekibi de ilk müdahaleyi yaptı.

GENÇ KIZ, PARMAKLARINI KAYBETTİ

Serap Ö., ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan genç kızın parmaklarını kaybettiği belirtildi. Olayı duyarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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