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Eliz'den olay sözler: Kadınlığımı çok iyi biliyorum, erkeğime yeterim

ELİZ'DEN OLAY SÖZLER: KADINLIĞIMI ÇOK İYİ BİLİYORUM, ERKEĞİME YETERİM

Eliz Sakuçoğlu, verdiği röportajda çok konuşulacak sözler söyledi. Sakuçoğlu, "Erkeğime çok iyi bir kadın olurum ama erkekler, benim yanımda yeterince erkek olamıyor." dedi.

Tarih : 17 Eylül 2017, 13:10
Puan Ver : Eliz'den Olay Sözler: Kadınlığımı Çok İyi Biliyorum, Erkeğime Yeterim(8/10)4

Ünlü stil danışmanı ve oyuncu Eliz Sakuçoğlu, çok konuşulan ilişkisi Beran Benan ile ayrılığının ardından röportaj verdi. Erkeğine yeten bir kadın olduğunu söyleyen Sakuçoğlu, bazen erkeklerin yanında yeterince erkek olamadığından şikayet etti.

"GEYŞA GİBİ BİR KADINIM"

Geyşa gibi olduğunu söyleyen Eliz Sakuçoğlu, kadınlığını çok iyi bildiğini, erkeğine çok iyi bir kadın olacağını söyledi. Tutkulu bir kadın olduğunu da her fırsatta belirten Sakuçoğlu, erkeklerin yanında yeterince erkek olamamasını da söylemeden edemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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