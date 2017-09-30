1 yıl önce Mars'a koloni kurmak istediğini açıklayan Musk, projenin detayları ilk kez anlattı. Mars'a gidecek roket 100 kişi taşıyacak. 40 ila 100 yıl içinde gezegene 1 milyon kişi ulaşacak.

SpaceX'in milyarder kurucusu Elon Musk, 1 milyon kişiyle Mars kolonisi kurmanın hayallerini kuruyor. 1 yıl önce Mars'a koloni kurmak istediğini anlatan Musk, Mars'ta hayatın nasıl kurulacağına ilişkin detayları da ilk kez anlattı. SpaceX'in enerji, madencilik ve yaşam destek sistemlerinin yerleştirilmesini sağlayacak iki uzay gemisini en geç 2022 yılına kadar Kızıl Gezegen'e göndermeyi hedeflediğini belirtti. Bu tarihten iki yıl sonra mürettebat taşıyan ilk uzay gemisinin Mars'a ulaşacağını söyleyen Musk, "Akabinde de artık Mars'taki yerleşim giderek genişleyecek" dedi.

MARS PROJESİNİ ANLATTI

Avustralya'nın Adelaide kentinde 2017 Uluslararası Uzay Yolculuğu Kongresi'nde konuşan Elon Musk, 2024 yılına kadar Mars'a ikisi insanlı 4 uzay mekiği göndermek istediklerini de söyledi. Bu zamana kadar Mars'a bir "sentetik yakıt fabrikası" kurarak; Dünya'ya geri dönüşü mümkün kılacak yakıtı kızıl gezegende elde etmeyi planladıklarını da söyledi.

İLK ROKETTE 100 KİŞİ OLACAK, HEDEF 1 MİLYON MARSLI

Mars seyahati için düşünülen roketin 100 kişi taşıma kapasitesinde olacağını açıklayan Musk; bu yolla 40 ila 100 yıl içinde kızıl gezegende 1 milyon insanın yaşam konumuna geçebileceğini belirtti.

İNSANSIZ UÇUŞ 2022'DE, İNSANLI UÇUŞ 2024'TE

İnsansız iki uzay gemisini en geç 2022'ye kadar kızıl gezegene göndermeyi planladıklarını söyledi, insanlı ilk uçuşun ise 2024'te yapılacağını açıkladı.

MARS'A SEYEHAT İÇİN AY'A ÜS KURULACAK

Musk, roketlerin fırlatımı için aya kurulacak bir üssün de tanıtımını yaptı. Zira dünyadan Mars'a roket fırlatmaktansa aydan fırlatmak çok daha kolay, bu nedenle de Mars'a gidecek roketlerin kalkış merkezi olacak.

Kaynak: haberinburada