EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM BUGÜN AÇIKLANACAK
Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan promosyon müjdesinden sonra gözler emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. 2016 yılının ikinci dönemindeki enflasyon oranına göre yapılacak zam bugün açıklanacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmışsa enflasyon farkı alacak. Emekliler, zammı bu ay içinde yatacak maaşlarında görecek.
MEMUR EMEKLİLERİNE DE ZAM
Memur emeklilerinin maaşı da bu ay zamsız yatmış oldu. Ancak onlar da zam farklarını önümüzdeki ay görecek. Merkez Bankası'nın 2016'nın ikinci döneminin enflasyonunu yüzde 3.73 olarak tahmin ediyor.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar