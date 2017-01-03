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EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM BUGÜN AÇIKLANACAK


EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM BUGÜN AÇIKLANACAK
Tarih : 03 Ocak 2017, 10:01
Puan Ver : Emekli Maaşlarına Yapılacak Zam Bugün Açıklanacak(8/10)8


Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan promosyon müjdesinden sonra gözler emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. 2016 yılının ikinci dönemindeki enflasyon oranına göre yapılacak zam bugün açıklanacak.



Memurlar ve memur emeklileri ise 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmışsa enflasyon farkı alacak. Emekliler, zammı bu ay içinde yatacak maaşlarında görecek.



MEMUR EMEKLİLERİNE DE ZAM



Memur emeklilerinin maaşı da bu ay zamsız yatmış oldu. Ancak onlar da zam farklarını önümüzdeki ay görecek. Merkez Bankası'nın 2016'nın ikinci döneminin enflasyonunu yüzde 3.73 olarak tahmin ediyor.



 



kaynak:habertürk








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