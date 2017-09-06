Toplu sözleşme görüşmeleri memur ve emeklisinin sadece maaşını değil, özlük haklarını da iyileştirdi. İyileştirmeyle, tazminatlar artırıldı, ilave ödemeler eklendi.

Memur sendikalarıyla hükümet arasında yürütülen zam pazarlığı Ağustos ayı sonunda tamamlanmıştı. Buna göre; memur emeklisine ve memura 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 3.5 zam yapılacak. 2019'da bu zam sırasıyla yüzde 4 artı 5 olacak. 6 aylık enflasyonlar bu oranları aşarsa fark da ödenecekti. Ancak memur ve emeklisinin kazanımı zamla kalmadı.

İKRAMİYELER YÜKSELDİ

Örneğin; toplu sözleşme ikramiyesi 2019 sonunda 77 liradan 90 liraya çıkacak. Sözleşmeli personelin ücret tavanı Ocak 2018'te 5847 liraya, 2019'un sonunda 6607 liraya çıkacak. En önemli getiri ise memur emeklisi haklarıyla ilgili olandı. Buna göre; emekli olan memura 2018'in ilk 6 ayı için 1448 lira, ikinci 6 ayı için 1498 lira, 2019'da ise 1637 lira tazminat ödenecek.

İLAVE ÖDEMELER VAR

Değişik kurumlardaki memurlar da tazminat ve ilave zamdan payını aldı. Ek gelir anlamına gelen bu ödenekler önemli. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ndeki (KİT), başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerine 202 TL ilave zam yapılacak. Sivil savunma uzmanları 51 TL ilave zam alacak. Şef kadrolarındaki personele ise 101 TL ilave zam yapılacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Öte yandan, koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 51 TL ilave zam alındı. Vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 97 bin 600 TL, tazminat ödenecek. Tabiplerin ve diş tabiplerinin maaşlarına 122 TL ilave zam yapılacak. Engelli çocuğu olan memura 80 lira ödenecek. Biyologlara, kurum dışı çalışmada her gün için 30.45 lira fazla ödeme yapılacak.

ÇOCUK YARDIMI FAZLALAŞTI

Geçici sözleşmeli 4/C'li personelin ek ödemesi yüzde 40 artırılarak 184 liradan 256 liraya çıkarılırken, bu personele eşi için 270 lira, 0-6 yaş çocukları için 63 lira, 6 yaş üstü çocukları için de 32 lira yardım ödemesi yapılacak. Ayrıca KİT personelinin lojman kirasında yüzde 15 indirim olacak. Avukatın vekalet ücreti üst sınırı 1540 liradan 2136 liraya çıkarılacak.

Kaynak: haberinburada