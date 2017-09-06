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EMEKLİNİN ENFLASYON ZAMMI BELLİ OLDU! İŞTE YENİ MAAŞLAR


Emeklinin enflasyon zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar
Tarih : 06 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Emeklinin Enflasyon Zammı Belli Oldu! İşte Yeni Maaşlar(10/10)6

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı için enflasyon verilerine kilitlenirken, artış için ipuçları geliyor. Hem Merkez Bankası'nın tahminleri hem beklenti anketleri hem de enflasyon verileri zam oranı konusunda fikir veriyor. Zam oranı, Merkez Bankası'nın tahminlerine göre yüzde 2.65, beklenti anketlerine göre yüzde 3.37 olacak. 2017 enflasyonu Ağustos'taki gibi yıllık yüzde 10.68 çıkarsa da, zam oranı yüzde 4.52 olarak şekillenecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2018'de, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ağustos'ta yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10.68 olarak gerçekleşti. 2017 enflasyonu da bu seviyede çıkarsa, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon, yani emeklilerin Ocak'taki zam oranı yüzde 4.52 olacak. Bu durumda halen 885 lira olan en düşük emekli maaşı 925 liraya, 4 bin 240 lira olan en yüksek maaş da 4 bin 431 liraya yükselecek. Öte yandan Merkez Bankası, 2017 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.7 olarak duyurdu. Bu tahmine göre de Ocak zammı yüzde 2.65 olacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği son beklenti anketinden ise enflasyon beklentisi yüzde 9.46 olarak çıktı. Bu tahmine göre de Ocak zammı yüzde 3.37 olacak. Eğer Ocak artışı yüzde 2.65 olursa en düşük maaş 885 liradan 908 liraya yükselecek. Ocak artışı yüzde 3.37 çıkarsa, en düşük maaş 914 liraya çıkacak.

MEMURA FARK ÇIKABİLİR

TOPLU sözleşme kapsamında memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 4 zam alacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım da zam oranına eklenecek. Eğer 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.52 olarak gerçekleşirse, Ocak'ta memur ve memur emeklileri fark alacak. Maaşlara yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 0.52 enflasyon farkı yansıtılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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