Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

emekliye çifte kazanç

EMEKLİYE ÇİFTE KAZANÇ

İşçi ve Bağ-Kur'lular yüzde 4.73 memur emeklileri yüzde 3 zammı bu ay alacak Şubat'ta da emeklilere 300 ile 450 lira arasında promosyon ödemesi başlayacak

Tarih : 05 Ocak 2017, 17:06
Puan Ver : Emekliye Çifte Kazanç(5/10)5


EMEKLİYE EK GELİR



Yeni yılla birlikte emeklilerin geliri de arttı. Ocak ayı tüm emekliler için zam ayı olurken; ödemeleri Şubat'ta başlaması beklenen promosyonla da emekliler ek gelire kavuşacak. Emekliler, Ocak zamlarını önceki gün öğrendi. Zam oranı; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 4.73, memur emeklilerinde yüzde 3 oldu.



AYLIKLAR YÜKSELİYOR



9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, bu zam oranlarına göre hesaplanan yeni maaşlarını Ocak ayı içinde aylık ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Memur emeklilerine ise enflasyon verileri beklendiği için maaşları zamsız yatırıldı. Yüzde 3'lük zam farkı, önümüzdeki günlerde memur emeklilerine ödenecek. Ayrıca emeklilere her ay maaşlarıyla birlikte verilen yüzde 4'lük ek ödeme de aylıklar arttığı için yükselmiş olacak.



MAAŞA GÖRE ÖDEME



Emeklilere, zammın ardından da promosyon ödemeleri yapılacak. Bankalar, emeklilere, maaşlarına göre 300 ile 450 lira arasında promosyon ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemenin çalışmaların tamamlanmasının ardından Şubat'ta başlaması planlanıyor. 3 yıl için; maaşı bin liranın altında kalanlara 300 lira, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üstünde olanlara 450 lira promosyon tutarı belirlenmiş durumda. Bu rakamlar taban tutar olacak. Bankalar bu tutarların altında promosyon veremeyecek, isteyen ise emekliye daha fazlasını ödeyebilecek.



ÖZEL BANKALAR DA ÖDEYECEK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyon konusunda önemli açıklamalar yaptı: "Özel bankalar da emekliye promosyon için çalışıyor. Kamu bankalarının üzerinde verip vermeyeceklerini değerlendiriyorlar. Özel bankalar da farklı tekniklerle 'asgari bu rakamlara talibiz' diyecek, müşterisini kaçırmayacak. Emeklimiz de 3 ay içinde mevcut bankasına ya da promosyon almak istediği bankaya müracaat edecek."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Emekliye  Çifte  Kazanç    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER