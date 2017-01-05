

EMEKLİYE EK GELİR







Yeni yılla birlikte emeklilerin geliri de arttı. Ocak ayı tüm emekliler için zam ayı olurken; ödemeleri Şubat'ta başlaması beklenen promosyonla da emekliler ek gelire kavuşacak. Emekliler, Ocak zamlarını önceki gün öğrendi. Zam oranı; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 4.73, memur emeklilerinde yüzde 3 oldu.







AYLIKLAR YÜKSELİYOR







9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, bu zam oranlarına göre hesaplanan yeni maaşlarını Ocak ayı içinde aylık ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Memur emeklilerine ise enflasyon verileri beklendiği için maaşları zamsız yatırıldı. Yüzde 3'lük zam farkı, önümüzdeki günlerde memur emeklilerine ödenecek. Ayrıca emeklilere her ay maaşlarıyla birlikte verilen yüzde 4'lük ek ödeme de aylıklar arttığı için yükselmiş olacak.







MAAŞA GÖRE ÖDEME







Emeklilere, zammın ardından da promosyon ödemeleri yapılacak. Bankalar, emeklilere, maaşlarına göre 300 ile 450 lira arasında promosyon ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemenin çalışmaların tamamlanmasının ardından Şubat'ta başlaması planlanıyor. 3 yıl için; maaşı bin liranın altında kalanlara 300 lira, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üstünde olanlara 450 lira promosyon tutarı belirlenmiş durumda. Bu rakamlar taban tutar olacak. Bankalar bu tutarların altında promosyon veremeyecek, isteyen ise emekliye daha fazlasını ödeyebilecek.







ÖZEL BANKALAR DA ÖDEYECEK







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyon konusunda önemli açıklamalar yaptı: "Özel bankalar da emekliye promosyon için çalışıyor. Kamu bankalarının üzerinde verip vermeyeceklerini değerlendiriyorlar. Özel bankalar da farklı tekniklerle 'asgari bu rakamlara talibiz' diyecek, müşterisini kaçırmayacak. Emeklimiz de 3 ay içinde mevcut bankasına ya da promosyon almak istediği bankaya müracaat edecek."







kaynak:sabah