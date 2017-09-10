EMİNE ERDOĞAN, KAZAKİSTAN'DA OK ATTI
Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ok attı, kartal sevdi.
ERDOĞAN, OK ATIŞI YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Kazakistan'da Kazak halkının kültürünün sergilendiği etnik köyü ziyaret etti. Gerçekleştirilen spor etkinliklerine ilgi gösteren Emine Erdoğan, ok atışı yaptı.KARTAL DA SEVDİ
Emine Erdoğan, bir kartalı da sevdi.
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Kaynak: haberinburada
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