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EMİNE ERDOĞAN, KAZAKİSTAN'DA OK ATTI


Emine Erdoğan, Kazakistan'da Ok Attı
Tarih : 10 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Emine Erdoğan, Kazakistan'da Ok Attı(6/10)2

Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ok attı, kartal sevdi.

ERDOĞAN, OK ATIŞI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Kazakistan'da Kazak halkının kültürünün sergilendiği etnik köyü ziyaret etti. Gerçekleştirilen spor etkinliklerine ilgi gösteren Emine Erdoğan, ok atışı yaptı.KARTAL DA SEVDİ

Emine Erdoğan, bir kartalı da sevdi.

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Kaynak: haberinburada



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