EMLAK KONUT, GALATASARAY'IN KOMŞUSUNU DA SATIN ALDI
Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Şenlikköy'deki arazisinin yanındaki arsayı 262.5 milyon TL bedel karşılığında satın aldı.
Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Şenlikköy'deki arazisinin yanındaki arsayı da satın aldı. Emlak Konut araziyi TOKİ'den 262.5 milyon TL bedel karşılığında aldığını duyurdu.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Emlak Konut GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bir açıklama paylaştı. Açıklamada şu detaylara yer verildi:
"Şirketimiz ile TOKİ arasında, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin sahip olduğu ve 29 Haziran 2016 tarihinde yapılan protokolle üzerinde proje geliştirilmesi planlanan 22 bin 627 metrekarelik arsaya komşu olan 292 ada 220 parselde bulunan İstanbul, Bakırköy, Şenlik mahallesindeki 40 bin 722 metrekare arsanın 262 milyon 500 bin TL bedelle peşin olarak satın alınmasına yönelik 15 Eylül tarihinde protokol imzalanmıştır."
GALATASARAY'IN ARSASINI DA GEÇEN SENE SATIN ALMIŞTI
Emlak Konut Galatasaray'ın Florya'daki 22 bin 627 metrekarelik tesisi için geçen sene 119 milyon 923 bin TL'lik arsa değeri üzerinden anlaşma imzalamıştı. Buna göre arazinin metrekaresi 5 bin 300 TL'ye gelirken, bugün duyurulan anlaşmanın metrekaresi 6 bin 446 TL'ye geliyor.
Kaynak: haberinburada
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