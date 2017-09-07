EMLAK VERGİSİ İTİRAZI İÇİN BUGÜN SON GÜN
Ev sahiplerinin ödeyeceği vergiye esas olacak metrekare birim değerlerine itiraz süresi bugün dolacak. Dava açılmazsa yeni değerler kesinlik kazanacak.
Belediyelerin emlak vergisi takdir komisyonları tarafından belirlenen ve önümüzdeki 4 yıl boyunca vergilendirmeye esas olacak olan metrekare birim değerlerine itiraz süresi 7 Eylül 2017 tarihine uzatılmıştı. Belirlenen emlak vergisinin gerçekçi ve yüksek tutarda tespit edildiğini düşünen vatandaşların vergi mahkemesine bugün mesai bitimine kadar itiraz davası açması gerekiyor. Dava açılmaz ise belirlenen rayiç değerler kesinlik kazanacak.
EMLAK VERGİSİ'NE NASIL İTİRAZ EDİLİR?
213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye'de bulunan tüm binalar, araziler ve arsalar emlak vergisine tabi bulunuyor. Emlak vergisi oranları, Emlak Vergisi Kanununun 11. maddesine göre tespit ediliyor. Tespit işlemi Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesinde gösterilen usule göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak yapılıyor. Vergi değeri ise Takdir Komisyonlarınca dört yılda bir kez hesaplanıyor.
VERGİ DEĞERLERİ 4 YIL GEÇERLİ OLACAK
2018 yılında yeni belirlenen vergi değerleri yürürlüğe girecek ve 4 yıl süre ile geçerli olacak. Herhangi bir vergi mahkemesi nezdinde dava açılmamış ise takdir edilen vergi değeri kesinleşecek.
Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, gayrimenkul sahiplerinin önce vergi değerlerini muhtarlıklardan öğrenmeleri gerekiyor. Eğer haksız bir değerleme ile karşılaşıldığı düşünülüyorsa hukuki itiraz yapılıyor.
Dava açmak için muhtarlıklardan takdir komisyonu kararının alınması gerekiyor. Aynı cadde ya da sokaktaki bir mükellefin dava açması da yeterli olacak. Dava sonucundan söz konusu yerdeki mükellefler yararlanabilecek.
Kaynak: haberinburada
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