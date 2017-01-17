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emniyet müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN VATANDAŞLARA UYARI

Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırladığı broşürle şüpheli paketler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tarih : 17 Ocak 2017, 11:44
Puan Ver : Emniyet Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Uyarı(5/10)7


Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, vatandaşların  çevrelerinde gördükleri şüpheli çanta, paket ve poşetlere bilinçsiz tepki  göstermesini engellemek ve bu konuda bilgi sahibi olmaları amacıyla broşür  hazırladı.



Broşürde, "Patlayıcı maddenin istenilen ortamda, istenilen şekilde ve  istenilen zamanda patlamasını sağlamak amacıyla birtakım unsurların bir araya  getirilmesiyle hazırlanan düzenek" olarak tanımlanan bomba ile yapılan  saldırıların, terör örgütlerinin çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi için  eylemlerde en sık başvurduğu yöntem olduğu belirtildi.



Yapılması gerekenler



Şüpheli paketle karşılaşılması durumunda vatandaşların panik yapmadan  çevrede bulunan insanları duyarlı hale getirmesi istenilen broşürde, vakit  kaybetmeden Polis İmdat 155 telefonu aranarak şüpheli paketin bulunduğu adres ve  konum hakkında ayrıntılı bilgi verilmesinin önemine işaret edildi. Şüpheli paketi  fark eden kişilerin yapması gerekenler şöyle anlatıldı:



"Şüpheli paketin bulunduğu bölgedeki insanları güvenli bir şekilde ve  derhal uzaklaştırın. Meraklı kişilerin olay yerine giriş ve çıkışlarını önleyin.  Olay yerinde ikinci bir şüpheli paket olup olmadığı yönünde belirleyici  kontroller yapın. Çevre emniyeti sağlayan ve imha ile ilgili olarak çalışan  görevlilerin güvenliğiniz için vereceği talimatlara ciddiyetle yaklaşarak  herhangi bir müessif hadisenin yaşanmasına meydan vermeyin.



Bir bombalı saldırının yaşandığı yerde teröristlerce, çevre güvenliği  alan güvenlik güçleri, yaralılara müdahale eden sağlık personeli ve çevredeki  vatandaşlar hedef alınarak daha çok zayiat verilmesi amacıyla ikinci bir bombalı  saldırının gerçekleştirilebileceğini unutmayın.



Şüpheli paket, poşet ve çantalara kesinlikle dokunmayın,  dokundurmayın, yerini ve şeklini değiştirmeye çalışmayın.



Açıkta duran paketin ne tür bir patlayıcı düzeneğine sahip olduğu  bilinmediğinden yakınında veya çevresinde dolaşmayın, çevredekilerin de  yaklaşmasını engelleyin.



Şüpheli paket açık alanda ise etrafından en az 100 metre, kapalı  alanda ise mümkün olduğunca uzakta durun."



Fotoğraf çekilmemeli



Bazı bomba düzeneklerinin flaş etkisiyle tetiklenecek şekilde  kurgulandığı, bu nedenle flaşlı fotoğraf çekilmemesi gerektiği vurgulanan  broşürde, şüpheli paketlerin değişik şekil ve ebatlarda olabileceği  anımsatılarak, paketin içinde ne tür malzemenin olduğu bilinmediğinden  ağırlığından şüphe edilebileceği belirtildi.



Broşürde, paket üzerindeki gönderen, alıcı, adres, ad ve soyad ile  unvanlarda yazım hatalarının olup olmadığının kontrol edilmesi uyarısında  bulunuldu.



Paketten şüphelenilmemesi için gönderici kısmına alıcının yakından  tanıdığı bir kişinin isminin de yazılabileceğine dikkat çekilen broşürde,  gereğinden fazla bant veya yapıştırıcıyla sağlamlaştırılan paketlerin risk  taşıdığı bilgisine yer verildi.



Paket üzerine koyulan "kulp" ve işaretlerle yönlendirilen alıcının  farkında olmadan bomba düzeneğini harekete geçirebileceği belirtilen uyarıda,  vatandaşlardan, göndericinin kendilerine daha önce gönderdikleri paketleri  hatırlamaları ve göndericiyi arayarak böyle bir paket gönderip göndermediğini  teyit ettirmeleri istendi.



Broşürde, toplu taşıma araçlarında, otobüs terminallerinde, raylı  sistem ulaşım istasyonlarında, havalimanlarında, deniz ulaşım araçları ve  iskelelerde, stadyumlarda, alışveriş merkezlerinde, konser alanlarında terk  edilmiş veya bırakılmış gibi görünen valiz, çanta, poşet, sırt çantası gibi  nesnelerin şüpheli paket olarak değerlendirildiği bilgisine yer verildi.



 



kaynak:milliyet








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