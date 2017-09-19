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Emniyet Müdürü, Genelevin Kapatılmasını Sosyal Medyadan 'The End' Yazarak Duyurdu

EMNİYET MÜDÜRÜ, GENELEVİN KAPATILMASINI SOSYAL MEDYADAN 'THE END' YAZARAK DUYURDU

Zonguldak'ta 15 gün geçici olarak kapatılan gelenev tamamen kapatıldı. Emniyet Müdürü haberi, sosyal medya hesabından the end yazarak duyurdu.

Tarih : 19 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Emniyet Müdürü, Genelevin Kapatılmasını Sosyal Medyadan 'the End' Yazarak Duyurdu(8/10)4

Zonguldak'ta faaliyet gösteren genelev, temizlik ve hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 günlük geçici kapatmadan sonra şimdi tamamen kapatıldı. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, kapatma kararının asıldığı genelevin kapısının fotoğrafını sosyal medya hesabında, 'The end' yazarak paylaştı.

TEMİZLİK VE HİJYEN KONUSUNDA YETERSİZ OLDUĞU İÇİN KAPATILDI

On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde 6 evden oluşan genelev, geçen Temmuz ayında, Zonguldak Valiliği İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından incelendi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan komisyon, temizlik ve hijyen konusunda yetersiz olması ve toplum sağlığını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle genelevi 15 gün süreyle kapattı.

TAMAMEN KAPATILDI

İşletme sahibinden eksikliklerini gidermesi istendi. Komisyon üyeleri 15 günün ardından tekrar açılarak faaliyetine devam eden genelevde yeniden inceleme yaptı. İnceleme sonunda temizlik ve hijyen konusundaki eksiklikler giderilmediği gerekçesiyle genelevin tamamen kapatılmasına karar verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Kapatılan genelevin kapısına, 'İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığı'nın 7 Eylül 2017 tarih ve 31 sayılı komisyon kararı ile genelevlerin faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. İhlali halinde ilgililere gerekli cezai işlem yapılacaktır." yazısı asıldı. Zonguldak kamuoyunda sık sık tartışmalara neden olan genelev hakkında verilen kararı İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı sosyal medya hesabında duyurdu. Turanlı, Twitter hesabında kapatma kararının asıldığı işletmenin kapısının fotoğrafını 'The end' yazarak paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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