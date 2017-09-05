EMNİYET'E 13 BİN YENİ POLİS ALINACAK!
Polis Akademisi, uzun zamandır beklenen polis alım ilanını yayınladı. Duyuruya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin yeni polis adayı öğrenci alınacak.
ÖN LİSANS MEZUNLARI DA BAŞVURABİLECEK
Bu alım, POMEM tarihinde, önlisans mezunlarının bu okullara başvurabileceği ilk ilan olacak.
2017 kış dönemi 13 bin polis alımı kontenjan dağılımı aşağıdaki şekildedir:
LİSAN MEZUNU: 11 BİN ( 10 bin erkek, bin kadın)
ÖNLİSANS MEZUNU: 2 BİN (1800 erkek, 200 kadın)
POMEM alımlarında istenilen yaş, boy-kilo ve sağlık şartlarının aynen kalacağı tahmin ediliyor. KPSS taban puanı olarak lisans mezunları için 60, önlisans mezunları için 60 veya 70 taban puanı uygulaması bekleniyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
Kaynak: haberinburada
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